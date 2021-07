Kaio Jorge-Juventus, ma è giallo col Santos. E il Milan vira su.. Rumors

Kaio Jorge-Juventus. Milan su Janis Antiste e Randal Kolo Muani

Kaio Jorge e il Milan: un matrimonio di calciomercato che non si farà. L'attaccante brasiliano ha trovato l'accordo con la Juventus. Ma il Santos (che lo perderebbe a zero a fine anno) che era in dirittura d'arrivo con il Benfica, vuole un indennizzo. Alla fine, salvo nuovi colpi di scena lo prenderà la Juve. Vediamo la situazione. E il Milan? Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il 18enne (classe 2002) del Tolosa, Janis Antiste (34 partite tra Ligue 2 e Coupe de France con otto gol e quattro assist). L'alternativa? Randal Kolo Muani (classe 1998, 9 gol e realizzato 8 assist nell'ultima stagione) in scadenza tra un anno con il Nantes

Kaio Jorge-Juventus: niente Milan (e addio Benfica)

Il Santos ha un accordo con il Benfica per la cessione di Kaio Jorge in cambio di 3 milioni di euro e i cartellini di Yony Gonzalez e German Conti ma il 19enne attaccante brasiliano, in scadenza a dicembre, avrebbe gia' un'intesa con la Juventus. A questo punto il Santos vorrebbe evitare di perdere il giocatore a zero e per questo, riporta "Globoesporte", avrebbe incontrato l'agente del giocatore, Giuliano Bertolucci, per provare a trovare una soluzione e ricevere un minimo di indennizzo.

Kaio Jorge, dal canto suo, non vorrebbe andare via senza che il Santos incassi qualcosa e per questo le parti sarebbero al lavoro per raggiungere un'intesa che soddisfi tutti e dalla quale dipendera' anche il trasferimento del giocatore in bianconero, subito o a gennaio 2022. Ma "A Bola" non esclude la possibilita' che il Santos forzi la mano: nel 2019 Kaio Jorge aveva firmato un biennale con opzione - esercitabile da ambo le parti - per altre due stagioni. Opzione che il club potrebbe farsi riconoscere dalla Fifa - era previsto un ritocco dell'ingaggio - per bloccare il calciatore fino a dicembre 2023