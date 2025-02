L'attaccante della Fiorentina Kean portato via in ambulanza: è svenuto dopo un colpo al volto

Un lungo applauso accompagna l’uscita dallo stadio del mezzo di soccorso con il giocatore cosciente a bordo



Momenti di grande apprensione allo stadio Bentegodi durante il match di campionato tra Verona e Fiorentina. Al 58’, sul punteggio di 0-0, uno scontro di gioco tra il difensore gialloblù Dawidowicz e l’attaccante viola Kean all’altezza della linea laterale vicino alla panchina occupata da Palladino, con quest’ultimo che ha la peggio. Il ginocchio del giocatore del Verona colpisce la parte oculare sinistra dell’attaccante viola, che rimane a terra e si sbraccia dal dolore. Dal sopracciglio fuoriesce tanto sangue.

Intervengono i sanitari, Kean si rialza, si cambia la maglia perché insanguinata e poi torna in campo. Qualche minuto e si accascia a terra, svenuto. Cala il silenzio mentre dalla panchina assiste anche Edoardo Bove. Entra la barella, Kean viene medicato e portato in ambulanza per accertamenti, mentre la sua maglia è nuovamente insanguinata. Il collo e la testa del calciatore vengono stabilizzati. Un lungo applauso accompagna l’uscita dallo stadio del mezzo di soccorso con il giocatore cosciente a bordo.