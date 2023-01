Kobe Bryant, asta milionaria per la maglia. Sotheby's punta al record

Kobe Bryant, maglia all'asta: "Atteso record 5-7 milioni dollari"

La casa d'aste Sotheby's spera di vendere una maglia della leggenda del basket Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente in elicottero nel 2020, per una cifra compresa tra i 5 e i 7 milioni di dollari. Tale prezzo supererebbe i 3,7 milioni di dollari raggiunto nel 2021 sempre per una maglia dell'icona dei Los Angeles Lakers (cinque titoli NBA e due medaglie d'oro olimpiche), stabilendo una nuova vetta per un oggetto sportivo da collezione.

Maradona e Michael Jordan: aste record per le loro maglie

Il mercato, che attira ricchi collezionisti e investitori da tutto il mondo, ha visto il suo record d'asta superato due volte nel 2022: a maggio, una maglia indossata dal capitano dell'Argentina Diego Maradona durante la Coppa del Mondo del 1986 è stata acquistata per 9,3 milioni di dollari; a settembre, una maglia indossata dal numero 23 dei Chicago Bulls Michael Jordan durante la sua ultima vittoria del titolo NBA nel 1998 è stata venduta per 10,1 milioni di dollari.

Kobe Bryant, la maglia dell'asta record

La maglia gialla e viola n. 24 di Kobe Bryant, messa in vendita da un proprietario che vuole rimanere anonimo, è stata indossata in 25 partite dal giocatore nell'anno in cui è stato nominato MVP della regular season (2007-2008), secondo Sotheby's. E' stata anche la maglia che ha indossato il 23 aprile 2008, quando è stato immortalato dai fotografi mentre festeggiava un tiro da tre punti contro i Denver Nuggets, tenendo in mano la maglia e gridando la vittoria. Un'immagine riprodotta sui muri di tutto il mondo dagli artisti di strada, in particolare a Los Angeles.

Nel corso della stagione, "quella maglia è stata indossata 25 volte e con essa ha segnato 645 punti", ha dichiarato all'AFP Brahm Wachter, responsabile del dipartimento di streetwear e oggetti da collezione moderni di Sotheby's. L'oggetto, esposto a New York dal 1 febbraio, fa parte di una più ampia vendita su Internet di oggetti sportivi da collezione che si terrà dal 2 al 9 febbraio.