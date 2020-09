Kumbulla e Milik, la Roma di Friedkin vola nel calciomercato

KUMBULLA-ROMA, CALCIOMERCATO NEWS

Marash Kumbulla va alla Roma. Il difensore albanese classe 2000, che ha la doppia cittadinanza essendo nato a Peschiera del Garda, è il primo grande colpo di mercato di Friedkin. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione (a salire), mentre il club giallorosso per convincere l'Hellas Verona ha sottoscritto un prestito con obbligo di riscatto da 30 milioni complessivi: 5 subito, 18 a fine stagione, più altri 7 di bonus, che potrebbero venir meno se gli scaligeri riscatteranno Cetin. Dopo l'addio di Kolarov (all'Inter) i giallorossi mettono dunque a segno un'operazione importante aggiudicandosi uno dei migliori talenti difensivi dell'ultima serie A prendendo un giocatore che era stato seguito anche da Lazio e Inter.

MILIK-ROMA (E DZEKO-JUVENTUS), CALCIOMERCATO NEWS

Nelle prossima ore la Roma stringerà anche per l'attaccante: c'è l'accordo con il Napoli per Milik. La punta della nazionale polacca arriverà in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 più 7 di bonus relativi a gol e qualificazione in Champions. Operazione da 25 milioni. Per l'ex giocatore dell'Ajax ci sarà un quinquennale da 5 milioni (bonus inclusi).

DE SCIGLIO, DALLA JUVENTUS ALLA ROMA

Il suo acquisto porterà a sbloccare la trattativa per la cessione di Edin Dzeko alla Juventus, con il club bianconero che verserà 15 milioni per il cartellino del 33 enne bomber bosniaco. Da Torino a Roma invece potrebbe andare Mattia De Sciglio: i due club sono d'accordo per un prestito con diritto di riscatto (10 milioni), ora toccherà all'ex terzino destro del Milan decidere se accettare l'offerta della Roma, ma la trattativa sembra avere buonissime probabilità di andare in porto.

In uscita invece Fazio: il difensore piace alla Fiorentina nel caso dovesse uscire uno tra Pezzella e Milenkovic (giocatori che piacciono al Milan, in particolare il 22enne serbo).