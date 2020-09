L'Emilia Romagna riapre gli stadi. E in Formula 1 13mila spettatori

Pubblico presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite – dei gialloblù ducali e del Sassuolo - del campionato di Serie A di calcio in programma domenica 20 settembre e al Gran Premio di Formula 1 (fino a 13.147 persone) in programma dal 31 ottobre al 1° novembre a Imola. Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. L’opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l’applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.

La Regione "dopo una approfondita istruttoria curata dall’assessorato alle Politiche per la salute - Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare - ha valutato che le due società di calcio che ospitano le partite e la società Formula Imola S.p.A. abbiano presentato un piano nel quale sono rispettate le indicazioni previste dalle normative, prestando attenzione ai protocolli e garantendone l’applicazione rigorosa in vista dei diversi appuntamenti", si legge in una nota. Per quanto riguarda le partite di calcio che si disputeranno domenica 20 settembre negli stadi di Parma e Reggio Emilia, potranno partecipare in presenza 1.000 persone a condizione che sia garantita dai gestori la vigilanza necessaria a evitare assembramenti durante l’ingresso, il deflusso e la permanenza del pubblico nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale - prosegue la Regione Emilia Romagna - In particolare, sarà vietato assistere alle partite da postazioni in piedi, introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale e vietata anche qualsiasi forma di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della manifestazione. Inoltre, dovranno essere pianificati un numero congruo di varchi per l’accesso al pubblico in modo da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti così come dovrà essere previsto uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine degli incontri tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato e dovrà essere garantita la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali. La vendita di biglietti sarà esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento. Gli organizzatori conserveranno per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing".

Per quanto riguarda invece il Gran Premio di Formula 1 in programma dal 31 ottobre al 1° novembre all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola "potranno partecipare in presenza sulle tribune 13.147 spettatori a condizione che il gestore, società Formula Imola S.p.A., si impegni ad applicare in modo rigoroso il protocollo presentato e a vigilare sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative previste per evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione ai punti ristoro e ai servizi igienici".Anche in questo caso, il gestore dovrà conservare per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.





Spadafora apre al pubblico: "Mille spettatori per gli sport all'aperto"

Mille spettatori a evento nelle manifestazioni sportive all'aperto, a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico di Roma. Lo annuncia il ministro dello Sport, Vincenzo SPADAFORA.

''Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione -si legge-, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l'audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all'esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi. Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso'', così il ministro SPADAFORA a commento della decisione del CTS a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport.

1000 SPETTATORI NEGLI STADI? RISCHIO DANNO ECONOMICO PER IL CALCIO. IN PREMIER LEAGUE HANNO DETTO NO: 'PESANTI PERDITE'

L’annuncio della nuova norma è un segnale anche legato alla parziale riapertura degli stadi e, stando alle parole di Spadafora, la sensazione è che la norma potrà essere applicabile anche agli stadi di calcio, dopo mesi di partite a porte chiuse. Però il caso è più complesso: alcuni club potrebbero sfruttare l'occasione, ma trapela anche un po' di scetticismo.

Il motivo? I mille spettatori di cui parla Spadafora sarebbero lontani dall’assicurare la sostenibilità dell’impresa. Il caso della Premier League lo dimostra. In Inghilterra era già passata la logica di fare dei test con mille spettatori, ma le società alla fine hanno detto no. "I club della Premier League rinvieranno lo svolgimento di eventi di prova fino a quando un numero sufficiente di tifosi non sarà autorizzato a tornare per consentire lo svolgimento di test approfonditi. A 1.000 sostenitori, non solo ci sarebbe poco da imparare, ma ogni partita porterebbe pesanti perdite", aveva spiegato un portavoce della Premier League a proposito del ritorno dei tifosi negli stadi con questi numeri.

In serie A sono in corso delle valutazioni da parte della Lega.