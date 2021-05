L'Inghilterra sogna il primo titolo europeo, con i gol di Harry Kane

GRUPPO D

INGHILTERRA

LA SQUADRA

[non ancora annunciata]

L'ALLENATORE

Gareth Southgate

Ha vissuto parecchie delusioni da difensore della nazionale dei Tre Leoni, che nel 2016 ha puntato proprio su di lui per tentare il rilancio, nonostante un'esperienza da allenatore non immensa (Middlesbrough e Under 21). Finora la scelta ha pagato.

LA STELLA

Harry Kane

Il Capitano e bomber della squadra sarebbe stato comunque al centro dell'attenzione. A maggior ragione, lo sarà dopo la sua decisione di lasciare il Tottenham, per andare in club più ambizioso.



COME SI E' QUALIFICATA

G8 V7 P0 S1 GF37 GS6

MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Terzo posto (1968)