L'Inter supera 1 a 0 il Cagliari e torna a +11 sul Milan

Undicesima vittoria consecutiva per l'Inter, che vince di misura anche contro il Cagliari tornando a +11 sul Milan in testa alla classifica. A San Siro decide la rete di Darmian nel quarto d'ora finale, dopo una gara difficile da sbloccare ma dominata sul piano tattico da parte degli uomini di Conte. Ennesima sconfitta per la formazione sarda, che rimane terzultima con cinque punti di ritardo dal Torino (con una gara ancora da recuperare).



A differenza della gara con il Sassuolo i nerazzurri tengono saldamente in mano il pallino del gioco, cercando in tutti i modi il varco per penetrare la retroguardia sarda. All'11' ci prova Eriksen con un bel destro da fuori respinto bene da Vicario, poi qualche minuto piu' tardi viene annullato un gol a Sanchez per fuorigioco. Al 24' Sensi calcia a lato di poco, mentre nel finale di primo tempo provano a farsi vedere anche i rossoblu' con Nainggolan, che calcia dalla distanza chiamando Handanovic alla risposta. Nella ripresa l'Inter continua a fare la gara e al 69' sfiora il vantaggio con de Vrij, bravo a staccare su un corner da destra ma sfortunato nel colpire la parte alta della traversa. Vantaggio rimandato di una decina di minuti: ci pensa il neo entrato Hakimi a servire a Darmian la facile palla dell'1-0 nerazzurro, da spingere in rete da pochi centimetri. Nelle ultime battute di gara il Cagliari tenta il tutto per tutto a caccia del pareggio, ma il cuore non basta.