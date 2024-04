L'Isola Verde abbraccia i calciatori del futuro: presenti Milan, Inter e....

La carica dei 1000: l’Isola Verde abbraccia i calciatori del futuro

Il World Tournament “Manlio Selis” – Le Coq Sportif Cup giunge alla sua 27esima edizione e per il torneo sardo continua un percorso di crescita che va avanti dal 1997 sotto la guida del patron Enea Selis.Le Coq Sportif sarà, anche per il 2024, main sponsor del torneo, vestendo tutto lo staff che si occuperà della gestione dell’evento in programma sui campi della Gallura dal 24 al 26 aprile. Sono 40 le squadre under 14 che parteciperanno a questa edizione: ci saranno team italiani e stranieri, in rappresentanza sia di società professionistiche che dilettantistiche. Presenti alcuni dei club italiani più prestigiosi: Inter, Milan, Juventus, Roma, Atalanta, Genoa, Cagliari, Fiorentina, Empoli e Parma. Nutrita anche la rappresentanza straniera con Espanyol (Spagna), Az Alkmaar (Olanda), Panionios (Grecia) e Galatasaray (Turchia).

Per la prima volta parteciperanno anche due squadre che vestono Le Coq Sportif: si tratta del Nizza (Francia), che quest’anno sta sorprendendo in Ligue 1 e del Talleres di Cordoba (Argentina), prima squadra sudamericana in assoluto a partecipare al torneo. Una testimonianza in più della vicinanza del main sponsor alla manifestazione, una partnership che va al di là dei semplici accordi di sponsorizzazione e che si concretizza anche in queste sinergie.

“Ritengo che il “Manlio Selis” sia un torneo davvero unico, non solo per la sua struttura, unica al mondo, ma per quello che è in grado di svelare: è una finestra con vista sul futuro con nuovi campioni, nuove generazioni, nuovi linguaggi, linfa vitale per un Brand come Le Coq Sportif. Sono davvero entusiasta del lavoro fatto insieme ad Enea e al suo Team perché quest'anno, oltre a tante novità per rendere il torneo ancor più internazionale e visibile, siamo riusciti a portare ben due squadre legate al nostro marchio: il Nizza e il Talleres Cordoba. Abbiamo intenzione di puntare ancora su questo torneo perché la nostra strategia di marketing è basata sul concetto di Glocal, cioè attitudine globale con storytelling locale e il Selis incarna perfettamente questo spirito” ha dichiarato Andrea Baracani, Marketing Manager Le Coq Sportif Italia.

Grandi novità anche lato comunicazione: per la prima volta le gare saranno trasmesse in diretta grazie ad una partnership con Veo Technologies. Ci sarà una copertura totale in live streaming attraverso la tecnologia follow-cam, basata sull’intelligenza artificiale. Tramite un unico link del torneo le persone, dopo apposita registrazione via mail, potranno accedere alla lista di tutte le partite in diretta.Inoltre cresce l’attenzione ai social con la partnership chiusa con “Cronache di Spogliatoio”, community nata sui social ma anche testata giornalistica regolarmente registrata, che ha oltre un milione e centomila follower e l’engagement rate più alto d’Italia tra le community sportive, un alleato in più che amplificherà con il suo stile inconfondibile le belle storie che il “Manlio Selis” offre ogni anno.