La Uefa abolisce la regola del gol "doppio" in trasferta

La Uefa abolirà, a partire dalla prossima stagione e in tutte le sue competizioni per club, la regola del gol in trasferta dal valore doppio, spesso decisiva per determinare la qualificazione di una determinata squadra. La regola è stata introdotta nel 1965 e ora sarà sostituita, in caso di parità complessive di reti dopo le sfide di andata e ritorno, dalla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti e, se necessario, dalla lotteria dei rigori.

Dice il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin: "La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni Uefa da quando è stata introdotta nel 1965. Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l'abolizione della regola. Il suo impatto, peraltro, andava ormai contro il suo scopo originale in quanto dissuadeva le squadre di casa – specialmente nell'andata – dall'attaccare, perché temevano di subire un gol che avrebbe dato agli avversari un vantaggio cruciale.