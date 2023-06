Lautaro-Real Madrid: Ancelotti chiama il Toro. E soffia un giocatore all'Inter

Calciomercato Inter, Ancelotti vuole al Real Madrid Lautaro e Hakimi

Carlo Ancelotti, non sogna solo Mbappé (che non rinnova il contratto col Psg in scadenza nel 2024: da capire se resterà per un altro anno andando via a parametro zero o se il Real Madrid andrà subito all'assalto), ma ha chiesto due giocatori per la campagna acquisti estiva di Florentino Perez.

Inter-Hakimi ritorno di fiamma? Ora c'è il Real Madrid

Secondo Mundo Deportivo sono Lautaro Martinez e Achraf Hakimi gli obiettivi della Casa Blanca. Per l'esterno attualmente al PSG nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno all'Inter dove vinse lo scudetto con Antonio Conte in panchina, ma stando ai rumors provenienti dalla Catalogna, sarebbe entusiasta di tornare al Real Madrid dove è cresciuto calcisticamente.

Inter, Ancelotti chiama Lautaro Martinez al Real Madrid

Fronte Lautaro Martinez: "I numeri riflettono le sue qualità da goleador - spiega El Mundo Deportivo - E anche lui sarebbe contentissimo di giocare nel Real". Tra il dire e il fare però ovviamente servirebbe una proposta indecente da almeno 80-100 milioni per far riflettere l'Inter su una cessione del Toro.

Non dimentichiamo poi i rumors in chiave interista sull'offerta per Barella, oltre agli intrecci col Chelsea per Lukaku, Onana e Koulibaly...