Inter-Barella, offerta choc. Pressing per Lukaku-Koulibaly. E Onana...

Calciomercato Inter, Newcastle su Barella. Pronta l'offerta del fondo Pif

Piero Ausilio vola a Londra e si scatenano nuove voci di mercato a cavallo tra Inter e Premier League. La più clamorosa riguarda Nicolò Barella finito nel mirino del Newcastle che vuole fare un colpo a centrocampo dopo la qualificazione alla prossima Champions League grazie al quarto posto in classifica nel campionato inglese. Secondo il quotidiano inglese The Telegraph, il club di proprietà del fondo saudita PIF è pronto a offrire 50 milioni di sterline (pari a 58,44 milioni di euro) per il 26enne centrocampista italiano. Barella è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2026 e ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione: ovviamente è uno dei giocatori che più il club nerazzurro vuole tenere in vista della prossima stagione, ma le sirene arabe potrebbero mettere in difficoltà club e giocatore se dovesse arrivare un rilancio importante.

Calciomercato Inter, Lukaku e la trattativa col Chelsea

Piero Ausilio a Londra scalda l'asse di mercato tra Inter e Chelsea. Tanti i nomi, sondaggi e le idee sul tavolo. Il primo è quello di Romelu Lukaku: l’attaccante belga il 30 giugno chiuderà il prestito all’Inter e il club nerazzurro non ha diritto o obbligo di riscatto; per riportare Big Rom a Milano bisogna trattare. La volontà dell'attaccante belga è di restare a Milano. Il nuovo allenatore blues Pochettino lo sa, ma Inter e Chelsea dovranno studiare una nuova formula e il prestito al momento non è un'opzione per i blues.

