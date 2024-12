Lazio-Inter 0-1 in quota scudetto, Lautaro e compagni non mollano Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli in fuga, Lazio-Inter spareggio per inseguire la coppia da scudetto

L'Atalanta allunga in vetta: dopo la vittoria di Cagliari firmata Zaniolo, la Dea ha rafforzato il suo primo posto in classifica con 37 punti in 16 partite.

Solo il Napoli di Antonio Conte sta tenendo il passo frenetico dei ragazzi di Gasperini: i partenopei passano 3-1 sul campo dell'Udinese e restano a meno 2, malgrado la sconfitta nello scontro diretto del Maradona (0-3 il 3 novembre).

Con la Fiorentina che ha perso a Bologna nel turno di domenica, tocca all'Inter campione d'Italia provare a rispondere presente: ma per Lautaro Martinez e compagni non sarà facile, visto che l'attende lo scontro diretto dell'Olimpico contro la super Lazio vista sin qui (31 punti alla pari, anche se i nerazzurri hanno da recuperare il match di Firenze).

Come finirà Lazio-Inter? La parola ai bookmakers.

Lazio-Inter, le quote dei bookmakers nella sfida delle inseguitrici di Atalanta e Napoli

I bookmakers sembrano tutti concordi: Inter favorita in modo chiaro, nonostante vada sul campo di una Lazio in forma smagliante. La Snai paga a 2 il successo della squadra di Simone Inzaghi, con la quota del pareggio che sale a 3,35 e quella della vittoria per i bianconcelesti a 3,70.

Sulla stessa falsariga la Sisal (rispettivamente 2,10 Inter - 3,25 pareggio - 3,75 Lazio).

Dall'Italia all'Inghilterra, anche William Hill vede i 3 punti molto probabilmente in cassaforte per i nerazzurri: 2,10 la quota, con il segno X a 3,25 e l'1 in schedina a 3,80.

Andando sul risultato esatto, per chi crede nel successo nerazzurro, lo 0-1 viene pagato dalla Snai a 7,50, con l'1-2 a 9 e lo 0-2 a 10. Chi pensa a un successo più netto, attenti all'1-3 (a 16) e allo 0-3 che viene pagato 20 volte la puntata iniziale.

Sul fronte risultato esatto la quota più bassa però è quella di un pareggio 1-1 (a 6,75) considerato più probabile dello 0-0 (9,75) e del 2-2 (a 15).

La squadra di Baroni vittoriosa? L'1-0 che farebbe esplodere di gioia l'Olimpico è pagato 11 contro 1, mentre il 2-1 a 13. Un Lazio-Inter 3-1? Sale sino a 35 volte la puntata iniziale, mentre si va a 55 con il 3-0.