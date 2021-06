Lazio, Sarri nuovo allenatore. Annuncio con sigaretta: "Chi ha da accendere?"

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Già ieri, come anticipato dall'Adnkronos, la trattativa condotta dal club biancoceleste si era chiusa in maniera positiva e si aspettava soltanto l'annuncio ufficiale della società capitolina e di sistemare gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali con il tecnico ex Juventus. Annuncio che è arrivato pochi minuti fa sul profilo Twitter della Lazio con l'eloquente immagine di una sigaretta, accompagnata dalla frase 'chi ha da accendere' e un collage di foto di una tuta (indumento preferito di Sarri), una banca (Sarri è stato ex dirigente di banca) e di un'altra sigaretta accesa.



"Sarri alla Lazio? È una cosa bella. È un allenatore importante, con una carriera direi prestigiosissima soprattutto negli ultimi anni. Credo che le due squadre romane, rimaste fuori dalla Champions, dimostrano di voler essere competitive", così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale, a margine della presentazione della partnership con Baglioni Hotels and Resorts, ha poi chiuso con una battuta: "Sulla carta sarà un bel derby".





"Io credo che la partenza di Simone Inzaghi abbia lasciato un buco. La Lazio ora ha preso Sarri, la Roma Mourinho: e' stata una grande risposta dei biancocelesti": è quanto ha commentato Alessandro Nesta a margine della presentazione della collaborazione tra Adidas e Calcio Sociale. L'ex campione del mondo poi ha parlato del Milan: "Credo che quello che ha fatto e' stato un lavoro importante. Non era scontato che arrivasse in Champions. Pioli ha fatto un grande lavoro. Donnarumma? Ognuno fa le sue scelte, la societa' ha deciso cosi'. Nel calcio moderno si fanno i conti ma non giudichero' mai la scelta di qualcuno". Infine una battuta sull'Italia di Mancini: "Il Ct ha creato un gruppo importante, sono curioso. L'Italia e' pronta per questi europei".