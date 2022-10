Le azzurre del volley vincono il bronzo ai mondiali in Olanda

Italia del volley, bronzo ai mondiali in Olanda

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali femminili di pallavolo. Oggi pomeriggio ad Apeldoorn in Olanda, le azzurre hanno sconfitto 3 a 0 gli Stati Uniti (set:25-20; 25-15; 27-25). Il bronzo odierno è il primo della storia ad una rassegna iridata.

Era la medaglia che mancava alla collezione, il bronzo mondiale. L'Italia ha rifilato un netto 3 a 0 alle americane campionesse olimpiche al termine di una partita combattuta. Le atlete di Davide Mazzanti nei primi due set, dopo un difficile avvio, hanno imposto la loro legge.

Nel terzo parziale le statunitensi hanno messo in campo l'orgoglio andando in vantaggio ma le azzurre sono riuscite comunque a vincere per 27 a 25. Quella conquistata oggi nella localita' olandese di Apeldoorn e' la terza medaglia dopo l'oro di Berlino nel 2002 e l'argento di Yokohama nel 2018.

L'Italvolley in rosa in precedenza aveva perso due volte la finale per il terzo posto, nel 2006 a Osaka contro la Serbia&Montenegro (0-3) e nel 2014 a Milano contro il Brasile (2-3).

In questa stagione la pallavolo femminile italiana ha vinto la Volleyball Nations League e i Giochi del Mediterraneo. Eccellente come sempre la prestazione di Paola Egonu che ha messo a referto 25 punti.