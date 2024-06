Leclerc e Sainz ai ferri corti. Polemica in casa Ferrari dopo il Gp di Spagna

Leclerc e Sainz lontani da Verstappen e Norris. E scoppia la polemica in casa Ferrari dopo il Gp di Spagna

La domenica della Ferrari nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 inizia male e finisce peggio. Il team di Maranello ha assistito impotente all'ennesimo successo di Max Verstappen (davanti a Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton, poi George Russel ai piedi del podio) con Charles Leclerc che ha chiuso al quinto posto, seguito da Carlos Sainz.

Alla luce di questo risultato il francese della Ferrari oltre a veder allontanarsi ancora di più il campione iridato della Red Bull (219 punti contro 148) ha anche perso la seconda posizione nel Mondiale Piloti scavalcato di due lunghezze da Lando Norris (a quota 150). Non solo. I due piloti della Rossa hanno avuto da ridire sulla gestione della prima parte della gara e si sono accusati di vicenda.

Ferrari, Leclerc: "La lotta con lui, inutile e scorretta, ci ha fatto perdere una posizione"

"La lotta con Sainz ci ha fatto perdere una posizione, oltre che del tempo, è stata una lotta inutile e scorretta - ha detto Charles Leclerc dopo il Gp di Spagna -. Non è stata una lotta corretta quella con Sainz all'inizio - ha evidenziato -, specialmente dopo aver deciso nel briefing di voler fare una lavoro di gestione gomma. Carlos mi ha sorpassato alla fine del rettilineo, un rischio che non bisognava prendersi, considerando che mi ha anche danneggiato l'ala anteriore. Si tratta di un momento importante per la sua carriera, oltre che della sua gara di casa. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione. Dopo questa lotta abbiamo fatto una buona gara, ma non possiamo ragionare con il senno di poi. Il problema del weekend è stato il passo, dovremmo guardare bene proprio a questo", ha concluso Leclerc.

Ferrari, Sainz: "Non so di cosa di lamenti"

Carlos Sainz ha replicato al compagno di squadra: "La lotta con Leclerc è stata corretta, non so di cosa si lamenti. Sono andato all'attacco perchè avevamo una gomma nuova. Ho avuto l'opportunità e ho superato Leclerc, non potevo stargli dietro per tutta la gara. Non so di cosa si lamenti, perchè questa volta ho fatto tutto meglio che potevo. Mi aspettavo di essere più vicino agli altri team in gara, ma Mercedes e McLaren sono al momento più veloci. Adesso - ha concluso Sainz - abbiamo piste più simili a Barcellona, con curve ad alta velocità sulle quali facciamo ancora fatica".