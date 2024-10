Leclerc-Sainz, trionfo Ferrari nel Gp di Austin. Charles: "Puntiamo al titolo mondiale"

Ferrari, Leclerc trionfa nel Gp di F1 ad Austin (Usa): "Possiamo essere campioni del mondo costruttori"

"Sono molto felice, non è stato un weekend facile. Abbiamo faticato a trovare il feeling ma per la gara sapevo che eravamo messi bene. Pensavo che i nostri avversari sarebbero cresciuti di più ma abbiamo mantenuto un buon vantaggio. Non potevo immaginarmi niente di meglio", le parole di Charles Leclerc al microfono di Jenson Button dopo l'ottava vittoria della sua carriera in Formula 1 e la terza del 2024. "Ho fatto una gran partenza, decisamente migliore di quella della Sprint: è stata una specie di scommessa vincente. Andare subito davanti ci ha permesso di fare il nostro passo indisturbati, poi dopo la sosta sono andato in gestione. Il rirtmo è stato molto buono. Ieri non lo avevamo mostrato del tutto perché io e Carlos eravamo un po' in bagarre. Devo ringraziare i miei ingegneri e la mia squadra per il gran lavoro e gli aggiornamenti che abbiamo introdotto già da Singapore. Tutto ha funzionato alla perfezione".

La Ferrari fa doppietta (Carlos Sainz secondo) e torna a sognare. "Ora puntiamo al titolo, dobbiamo continuare così anche nei prossimi due GP di questo trittico. Non ho messo mai da parte questo obiettivo. Voglio essere ottimista: tutto è possibile. Possiamo essere campioni del mondo... Costruttori".

Sainz secondo dietro a Leclerc nel Gp Usa di Austin: "Voglio vincere almeno un altro GP prima di lasciare la Ferrari"

"Congratulazioni a Charles e a tutta la squadra. È un risultato fantastico, ora siamo dove volevamo essere nel Mondiale Costruttori. Puntavo a vincere. Sapevo che la gara sarebbe stata decisa dalla partenza. Sono stato un po' sfortunato ma soprattutto sono stato veloce tutto il fine settimana ma mi accontento del secondo posto: è un gran risultato - le parole di Carlos Sainz dopo il secondo posto nel Gp di Austin dietro a Charles Lecler, che ha regalato una doppietta Ferrari - Ho avuto un problemino iniziale con la power unit che mi ha fatto perdere il DRS da Verstappen. Il nostro punto di forza è la gestione delle gomme sulla distanza. L'anno scorso in gara dovevamo sempre correre in difesa, oggi possiamo attaccare e spingere. Dobbiamo continuare così fino alla fine del Mondiale. In qualifica però dobbiamo migliorare. Voglio vincere almeno un altro GP prima di lasciare la Ferrari"

Ferrari doppietta con Leclerc-Sainz a Austin. Frederic Vasseur: "Punti importanti per il Mondiale Costruttori"

"È una lotta serrata dall'inizio della stagione, non solo oggi. Si gioca tutto sui dettagli. Dobbiamo continuare a lavorare bene, già tra pochi giorni in Messico, dove sarà tutta un'altra sfida, anche per via dell'altitudine. Abbiamo fatto punti importanti per il Mondiale Costruttori. Quello piloti? Calma, calma. Certo, ci sono ancora cinque GP e una montagna di punti in palio. Dobbiamo provare a ripeterci in Messico e poi in Brasile. Tutto è possibile ma stiamo con i piedi per terra. Le questioni regolamentari? Lasciateci festeggiare, ma sull'argomento torneremo sicuramente nei prossimi giorni", le parole del Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur dopo la vittoria di Leclerc con Sainz secondo nel Gp del Texas a Austin.

Gp Usa, doppietta Ferrari ad Austin, Leclerc trionfa davanti a Sainz

Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l'inglese della McLaren Lando Norris. Quinta piazza per l'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri che precede l'inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. Nella classifica del mondiale guida sempre Verstappen con 354 punti, 57 in più di Norris e 79 in più di Leclerc a 5 gara dalla fine. Nel Mondiale Costruttori, McLaren in testa con 544 punti davanti a Red Bull con 504 punti e Ferrari con 496 punti. Tra una settimana si torna in pista con il Gp del Messico.

Fondamentale per la vittoria di Leclerc la partenza dove dal 4° posto approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall'olandese della Red Bull. Da quel momento Leclerc conduce una gara solida e accorta trionfando davanti al compagno di squadra Sainz. Alle loro spalle Verstappen si difende e si accontenta del podio che lo avvicina al titolo iridato. Grande delusione per le McLaren anche per quel ritorno veemente a metà gara con un ritmo che sarebbe stato necessario sfoderare prima. Norris arriva a duellare con Verstappen ma a 4 giri dalla fine va oltre i limiti in curva 12, supera l'olandese ma subisce 5’’ di penalità e quindi il podio.

F1, Classifica Piloti dopo il GP di Austin – Mondiale 2024

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 354 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 297 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 275 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 247 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 215 punti

6) Lewis HAMILTON (Mercedes) – 177 punti

7) George RUSSELL (Mercedes) – 167 punti

8) Sergio PEREZ (Red Bull) – 150 punti

9) Fernando ALONSO (Aston Martin) – 62 punti

10) Nico HULKENBERG (Haas) – 29 punti

Classifica Costruttori F1 – Mondiale 2024

1) McLaren– 544 punti

2) Red Bull – 504 punti

3) Ferrari – 496 punti

4) Mercedes – 344 punti

5) Aston Martin – 86 punti

6) Haas – 38 punti

7) Racing Bulls – 36 punti

8) Williams – 17 punti

9) Alpine – 13 punti

10) Stake F1 Team Kick Sauber – 0 punti