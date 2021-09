Lega Basket serie A, Panasonic per il 6° anno consecutivo Platinum Sponsor

Riconfermato a pieni voti il sodalizio tra Panasonic e Lega Basket Serie A: per il sesto anno di seguito, l’azienda sarà Platinum Sponsor del Campionato di Serie A e degli eventi LBA nella stagione 2021/2022 da settembre dell’anno corrente fino a giugno 2022.

Anche per quest’anno, quindi, Panasonic conferma nuovamente la grande visibilità acquisita durante le gare di Campionato, Supercoppa e Coppa Italia grazie a materiali ad alto impatto visivo come i LED banner a bordo campo, gli esclusivi sticker 3D e le grafiche digitali trasmesse in TV, in concomitanza con l’esposizione delle formazioni ufficiali e delle statistiche di gara.

“Sana competitività, rispetto delle regole, dinamicità, fair play, impegno nel superamento dei propri limiti e top performance: questi sono i valori condivisi in questa grande partnership tra Panasonic e Lega Basket Serie A” afferma Claudio Lamperti, Managing Director di Panasonic Italia. “La decisione di essere Platinum Sponsor, per il sesto anno di fila, rappresenta la volontà di consolidare ulteriormente la nostra brand awareness e di trasmettere la passione e la dedizione che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia aziendale. Siamo certi che proseguire questa collaborazione si dimostrerà una scelta strategica e di successo”.

“Il proseguimento e la durata di questo accordo – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini - sono il segnale di come siamo riusciti in questi anni ad assicurare a Panasonic il pieno raggiungimento dei suoi obiettivi nel momento in cui ha deciso di legarsi alla LBA, attraverso una piena condivisione dei valori espressi dal nostro sport”.