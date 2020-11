Lotito: "Che vuol dire positivo? Batteri anche nella vagina delle donne"

"Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni", le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito. "Ce stanno a fa' il gioco delle tre carte - ha spiegato in un'intervista a Repubblica -. Anche Tare è positivo. Oggi nessuno ti dice se infetta oppure no. C'è un'aleatorietà dell'interpretazione dei risultati".

Su Ciro Immobile: "L'ha valutato il medico, gli ha rifatto l'idoneità sportiva e la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo, stava meglio di prima", ha proseguito Lotito tornando a parlare della situazione del bomber biancoceleste risultato positivo al gene N e impiegato comunque nella partitella di allenamento. "Un altro giocatore che era risultato positivo ai test della Uefa si è andato a fare un tampone per conto suo. Ed è risultato negativo". Stoccata finale al presidente del Torino, Urbano Cairo: "Lui mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è l'ultimo in classifica".