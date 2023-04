Luca Cecchetti vs Dostin Ortiz: match incandescente a The Art of Fighting 3

The Art of Fighting 3, Luca Cecchetti vs Dostin Ortiz

Sarà il campione di Spagna di kickboxing Dostin Ortiz a sfidare Luca Cecchetti (57-5) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) nella terza edizione di The Art of Fighting che avrà luogo sabato 20 maggio, alle 20.00, all’arena di Monza (4.000 posti). In palio, per la prima volta, la cintura di campione TAF. The Art of Fighting 3 è organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e con il patrocinio del Comune di Monza ed offrirà anche sei combattimenti di pugilato. I biglietti costano 30 euro (tribuna) e 55 euro (parterre) e si possono acquistare sul sito Made Ticket.it.

The Art of Fighting 3, presentano Francesca Agnati e Valerio Lamanna

Presenterà The Art of Fighting 3 la bravissima conduttrice televisiva Francesca Agnati (conduce ABS Motori in onda il mercoledì alle 20.30 su Canale Italia) affiancata da Valerio Lamanna (dal dicembre 2005 la voce degli sport da ring in Italia, “Che i guerrieri entrino nell’arena” è la sua frase più famosa).

The Art of Fighting 3, Alessio Lorusso vs Thomas Essomba

Nel clou della parte dedicata al pugilato, il campione d’Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (27 anni, 21 vittorie, 9 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi) difenderà il titolo contro il britannico di origine camerunense Thomas Essomba (11-8-1) sulla distanza delle 12 riprese.

The Art of Fighting 3, Luca Cecchetti star della kickboxing

Nato il 24 novembre 1990 a Giussano (Monza e Brianza), residente a Meda, proprietario del Green Training Club a Lissone, Luca Cecchetti combatte con le regole dello stile K-1 ed è campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro dal giugno scorso. L’atleta brianzolo è stato campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro dal giugno 2017 al settembre 2019. La Wako-Pro è la più importante federazione di kickboxing su scala globale ed aver vinto il titolo mondiale in due categorie di peso rende Luca Cecchetti uno dei migliori atleti della sua generazione. Ha combattuto in Europa e Asia in grandi eventi che hanno avuto ampia risonanza sui mezzi di comunicazione. Un esempio: quando ha sconfitto Alex Avogardo all’edizione di Bellator svoltasi il 12 ottobre 2019 allo storico PalaLido-Allianz Cloud (5.300 posti, impianto esaurito) di Milano la versione online del quotidiano inglese The Sun ha pubblicato un articolo sull’impresa di Luca Cecchetti per la spettacolarità della ginocchiata con cui ha messo fuori combattimento il suo avversario (che, tra l’altro, voleva continuare a combattere).

Come sempre, Luca Cecchetti si sta preparando con grande professionalità per il combattimento contro Dostin Ortiz. “Ho saputo che avrei affrontato Dostin Ortiz un paio di settimane fa – spiega Luca Cecchetti – e quindi ho avuto il tempo di guardare i suoi combattimenti su You Tube, di studiare il suo stile, di allenarmi nel modo giusto. Lo stesso vale per lui nei miei confronti. So che affronterò un avversario di alto livello che arriverà a Monza ben preparato. Come sempre, mi alleno con gli atleti del Team Kick and Punch di Angelo Valente come il campione del mondo di muay thai di One Championship Joseph Lasiri, il campione del mondo dei pesi piuma Wako Pro Luca Grusovin e Tommaso Pantarotto che è mancino come me e come Dostin Ortiz. Il fatto che Ortiz sia mancino mi obbliga a preparare una strategia di combattimento diversa dal solito. Sabato 20 maggio, al mio angolo ci sarà Angelo Valente. In questo periodo sono impegnato anche con l’azienda Uptivo, per cui lavoro come business development manager dell’area combat ed ho collaborato all’ideazione del metodo di allenamento Uptivo Boxing. Sono stato con loro a due festival molto importanti nel settore del fitness e del wellness: IHRSA a San Diego (in California, USA) e FIBO a Colonia (in Germania). Si tratta di due eventi di rilevanza internazionale a cui partecipano un gran numero di aziende e decine di migliaia di visitatori. Sono veramente orgoglioso di collaborare con un’azienda così importante e innovativa come Uptivo.”

The Art of Fighting 3, il programma degli incontri

A The Art of Fighting 3, all’arena di Monza, il 20 maggio, questi gli incontri di pugilato sulla distanza delle sei riprese: l’ex campione d’Italia Under 22 Francesco Paparo (2-0-1) contro Darwin El Badaouy (Italia, 2-2-1), Alessio Spahiu (Italia, 3-0) contro Enea Keci (Albania, 1-4), Jonathan Kogasso (Congo, 7-0 con 5 vittorie prima del limite) contro Sergiu Sinigur (Moldavia, 6-0 con 5 vittorie per knock out) e Momo El Maghraby (egiziano residente in Brianza, 6-0) contro un avversario da definire. Sulla distanza delle quattro riprese: Morgan Moricca (1-0) contro Marco Delmestro.