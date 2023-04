Francesca Agnati, Diletta Leotta di kickboxing-pugilato. "Non è vero che in Italia si parla solo di calcio"

Francesca Agnati, Diletta Leotta di kickboxing-pugilato: è lei la regina di The Art of Fighting

The Art of Fighting 3 scalda i motori. A presentare il galà dedicato a pugilato e kickboxing sarà la conduttrice tv Francesca Agnati (ABS Motori in onda il mercoledì alle 20.30 su Canale Italia).

Francesca Agnati cala il tris: infatti è stata la regina delle prime due edizioni di The Art of Fighting a Meda (e presente alla conferenza stampa di TAF 2 svoltasi in Piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo di Milano, nella prestigiosa cornice della Galleria Iginio Massari).

Se il calcio ha Diletta Leotta come sua musa, boxe e kickboxing scoprono fascino, competenza e passione per questi sport da parte della bellissima Francesca Agnati.





Francesca Agnati, kickboxing ed il pugilato? Mi piacerebbe diventare donna-immagine di questi sport

“Prima di lavorare a The Art of Fighting non conoscevo la kickboxing ed il pugilato – spiega Francesca Agnati – e quindi ho affrontato questa esperienza con grande curiosità. Vedere per la prima volta i combattimenti di kickboxing e pugilato mi ha impressionata per la bravura degli atleti, per la durezza di alcuni colpi e per il reciproco rispetto che avevano anche dopo che si erano presi a pugni e calci. Insomma, TAF 1 mi ha fatto scoprire un nuovo mondo. A TAF 2 ho avuto modo di approfondire la conoscenza di questo ambiente, ho anche constatato quanto interesse riscuotano il pugilato e la kickboxing presso i mezzi di comunicazione che hanno mandato giornalisti e fotografi alla conferenza stampa ed hanno pubblicato tantissimi articoli. Ho anche conosciuto alcuni campioni che sono già dei personaggi di primo piano nei rispettivi sport ed infatti hanno portato tantissimi fans al PalaMeda".

Francesca Agnati e Valerio Lamanna



"Per alcuni atleti il pubblico faceva un tifo di tipo calcistico urlando il loro nome e saltando dalla sedia ogni volta che portavano a segno un pugno o un calcio. Alcuni di questi atleti potrebbero anche diventare famosi presso il grande pubblico perché hanno personalità. Insomma, non è vero che in Italia si parla solo di calcio: esistono tanti altri sport che hanno un loro pubblico e che potrebbero crescere se valorizzati nel modo giusto. Mi piacerebbe collaborare con regolarità a questi eventi e magari diventare la donna-immagine di questi sport", conclude Francesca Agnati.





Sul ring Francesca Agnati sarà affiancata da Valerio Lamanna, ring announcer dei più importanti eventi di pugilato e kickboxing italiani da oltre un decennio. “Valerio è diventato l’equivalente italiano di Michael Buffer, Jimmy Lennon Jr. e Lupe Contreras – spiega Edoardo Germani – ed è per questo che abbiamo pensato a lui fin dalla prima edizione di The Art of Fighting. Il ring announcer contribuisce a fare spettacolo e noi vogliamo che The Art of Fighting sia un bello spettacolo per tutti, non solo per gli appassionati di pugilato e kickboxing. Lo stesso vale per Francesca Agnati: è una bravissima presentatrice e noi vogliamo solo i migliori professionisti di ogni settore.”

All’arena di Monza, saliranno sul ring anche i pugili Momo El Maghraby (6-0, anche lui reduce da una vittoria sabato scorso a Seregno), Francesco Paparo (2-0-1), Alessio Spahiu (3-0) e Morgan Moricca (1-0). I nomi dei loro avversari sanno annunciati a breve. Una sfida che promette scintille è quella tra i pesi massimi leggeri Jonathan Kogasso (7-0 con 5 vittorie prima del limite) ed il moldavo Sergiu Sinigur (6-0 con 5 vittorie per knock out). Jonathan Kogasso è nato in Congo, ma si allena a Voghera con il maestro Vincenzo Gigliotti, pugile professionista dal 1995 al 2014 che ha vinto il titolo italiano dei pesi supergallo ed ha combattuto per l’europeo ed il mondiale. I biglietti costano 30 euro (tribuna) e 55 euro (parterre) e si possono acquistare sul sito Made Ticket.it.

The Art of Fighting 3, pugilato e kickboxing show a Monza

Sabato 20 maggio, alle 20.00, all’arena di Monza (4.000 posti) avrà luogo la terza edizione di The Art of Fighting, galà dedicato al pugilato ed alla kickboxing organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e con il patrocinio del Comune di Monza. Sono previsti sei combattimenti di pugilato ed uno di kickboxing.

The Art of Fighting, il programma dei match di pugilato e kickboxing

Nel match clou di pugilato, il campione d’Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (21 vittorie, 8 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi, ha combattuto e vinto sabato scorso a Seregno) difenderà il titolo contro il britannico di origine camerunense Thomas Essomba (11-8-1) sulla distanza delle 12 riprese. Il protagonista del combattimento di kickboxing sarà Luca Cecchetti (57-5), dal giugno 2022 campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro. Il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni. Sono previste 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Sarà in palio, per la prima volta, la cintura TAF.