Ludovica Pagani-Stephan El Shaarawy, finisce la love story: i retroscena

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy sono di nuovo single. A dare la notizia il settimanale Chi, che scrive: “È finita la storia d’amore tra il calciatore e la blogger Ludovica Pagani. Da quando la Roma è allenata da Mourinho, il Faraone pensa solo al calcio e spera di ritrovare la Nazionale di Roberto Mancini”.

Stando alle prime voci, sembra dunque che lo sportivo abbia deciso di mettere da parte gli affari di cuore per dedicarsi solo ed esclusivamente al pallone. Al momento, le due giovani celebrità non hanno né confermato né smentito il gossip.

La relazione tra El Shaarawy e la Pagani è andata avanti per molto tempo in gran segreto. I due, infatti, non hanno mai ufficializzato il loro rapporto nonostante le foto dei paparazzi e le segnalazioni su Instagram.

Ludovica Pagani, chi è

Nata nel 1995 a Bergamo, tra le 100 influencer con più followers d’Italia, Ludovica Pagani è una modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. Nel suo curriculum svariate esperienze a Sportitalia e TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. È laureata in Economia e Management.