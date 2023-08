Male il match De Laurentiis-Gravina. Bene l’ascesa di Sinner

Buon agosto e in bocca al lupo, Jannik, in primis, all’Open USA (28 agosto-10 settembre) !!



Il teatrino dello sport di Ferragosto ha presentato un astuto De Laurentis, che ha utilizzato, con la nobiltà della “questione di principio”, un regolamento di conti con il Presidente della FIGC, Gravina, non esente da critiche per la gestione dei rapporti con l’ex c.t. Roberto Mancini.

Don Aurelio e il Napoli hanno dichiarato guerra alla Nazionale, che dovrebbe essere un patrimonio di tutti i “compatrioti”, direbbe Meloni, e anche dei club della serie A.

Per fortuna, lo sport ci ha regalato anche il bel sorriso di Jannik Sinner, che ha festeggiato i suoi 22 anni, ascendendo, dopo la vittoria di Toronto, alla sesta posizione della classifica, A Cincinnati, purtroppo, ha pagato la stanchezza, accumulata a Toronto, e si è arreso a un ottimo Lajovic, impenetrabile in difesa e strepitoso nel ribaltare lo scambio. 64 76 per Dusan, che ha salvato tutte e 5 le palle break concesse

Peccato, ma l’altoatesino resta il 2° tennista del bel Paese, da quando esiste il ranking computerizzato dell’ATP.

Buon agosto e in bocca al lupo, Jannik, in primis, all’Open USA (28 agosto-10 settembre) !! Iscriviti alla newsletter