Malore per il dg della Fiorentina Joe Barone: rinviata gara contro l'Atalanta

Malore per Joe Barone, Atalanta-Fiorentina rinviata

"Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM", si legge nel comunicato della Lega Serie A. La Fiorentina non ha mai raggiunto lo stadio di Bergamo.

Fiorentina, Joe Barone ricoverato al San Raffaele

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale San Raffaele di Milano secondo quanto riporta l'Adnkronos. Il dirigente viola ha accusato un malore durante il ritiro della squadra viola in un albergo vicino Bergamo, in vista della gara delle 18 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. La gara è stata poi rinviata a data da destinarsi.

La squadra viola ha voluto rimanere vicina a Joe Barone: l'allenatore Vincenzo Italiano, il capitano Cristiano Biraghi e altri giocatori, tra cui Milenkovic e Mandragora, sono andatri al San Raffaele, con loro anche il direttore tecnico, Nicolas Burdisso, e il ds Daniele Pradè.

Pioli, 'un grande in bocca al lupo a Joe Barone'

"Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Joe Barone, sperando che la cosa possa passare nel miglior modo possibile". Sono le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli a Dazn dopo il successo sul Verona, dopo il malore del dg della Fiorentina Joe Barone che ha portato al rinvio della gara con l'Atalanta.