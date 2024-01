Mancini (eliminato) lascia il campo prima del rigore decisivo. "Pensavo fosse finita, mi scuso"

Mancini e l'Arabia Saudita out in Coppa d'Asia contro la Corea del Sud di Klinsmann

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini è stata eliminata dalla Coppa d'Asia dopo una partita sfortunata contro la Corea del Sud. La squadra di Jurgen Klinsmann ha vinto ai rigori - qualificandosi per i quarti di finale della competizione - ma aveva trovato il gol del pareggio che l'ha salvata al 99' dei tempi regolamentari.

Mancini lascia il campo prima del rigore decisivo in Arabia Saudita-Corea del Sud. "Pensavo fosse finita, mi scuso"

L'ex ct della nazionale italiana ha lasciato il campo prima che gli avversari battessero il quarto e decisivo rigore. Un gesto che ha suscitato polemiche, anche se il Mancio ha chiarito in conferenza stampa: "Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato".

Robert Mancini: ‘I apologise for leaving before the end. I thought the match was over.’ #AsianCup2023 #KSAvKOR pic.twitter.com/po0zuRhEe1 — John McAuley (@_JMcAuley) January 30, 2024

"Non volevo mancare di rispetto a nessuno - ha aggiunto Mancini - Voglio dire grazie a tutti i miei giocatori per quello che hanno fatto. Stanno migliorando tantissimo. Sono molto felice e sono molto triste. Triste perché siamo stati eliminati, ma allo stesso tempo contento perché siamo migliorati molto. Abbiamo lavorato un mese insieme e questo è stato davvero importante. Ora siamo una squadra, anche se è chiaro che dobbiamo migliorare ancora".

Il presidente della federazione saudita però ha commentato: "L'uscita anticipata dal campo di Mancini è inaccettabile - le parole di Yasser Al Meshal - In ogni caso ha parlato ai giocatori negli spogliatoi ringraziandoli per quanto fatto in questa Coppa d'Asia".