Napoli-Inter, il big match Scudetto. Intensificati i controlli per la sfida social dei "maranza"

Il sabato di Serie A mette sul piatto l'attesissimo big match con vista scudetto tra Inter e Napoli. Oggi, 1° marzo, gli uomini di Antonio Conte ospitano i nerazzurri al Maradona, in un confronto che dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre per il titolo. I campioni d'Italia in carica sono in testa alla classifica con 58 punti, i partenopei inseguono a -1.

Napoli: maranza in città, la Prefettura rafforza i controlli

Un gruppo di streamer ha lanciato una sfida pericolosa sui social: radunare i propri amici “maranza” per scendere a Napoli e scatenare scontri nel giorno di Napoli-Inter, approfittando del massiccio impegno delle forze dell’ordine per la partita. La “challenge” è partita da Torino, con un video provocatorio che ha innescato un botta e risposta online.

Come riportato da Il Mattino, i controlli sono stati rafforzati nelle stazioni ferroviarie, nelle fermate della metro a Scampia e in alcune zone dell’area occidentale della città, tradizionalmente legate alle tifoserie locali. Al momento non si segnalano situazioni critiche, ma l’allerta resta alta per evitare possibili scontri in una giornata già ad alto rischio.