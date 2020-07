Marc Marquez infortunio: operazione e tempi di recupero per tornare in MotoGp

Una "lesione importante" per Marc Marquez che sogna comunque di tornare in pista gia' per il gp della Repubblica Ceca a Brno in programma domenica 9 agosto. Ma questa è l'ipotesi più ottimistica. Il dottor Mir che martedì opererà a Barcellona il campione del mondo di MotoGp per ricomporre la frattura all'omero causata dalla caduta a Jerez prova a dare i tempi di recupero del campione della Honda.

Marc Marquez sogna di tornare a Brno, ma... I possibili tempi di recupero

Una cosa è certa: Marc Marquez non sarà al via del Gp di Jerez in programma domenica 26 luglio. "L'obiettivo e' per lui di tornare a Brno - ha spiegato il medico come riportano i media spagnoli - Questa e' una lesione di una certa importanza e la prossima gara a Jerez e' esclusa. Se il nervo non e' influenzato, possiamo stabilizzare la frattura e Marquez potra' tornare prima".

Il medico che opererà Marc Marquez ha spiegato che si tratta di "una frattura completa con una possibile paresi del nervo radiale". Mir e' fiducioso pero' che non ci siano ripercussioni sul nervo radiale: nella peggiore delle ipotesi lo stop sarebbe naturalmente piu' lungo. "Potrebbero servire altre tre o quattro settimane" ha aggiunto il dottore. A quel punto oltre ai Gp di Jerez e Brno salterebbero anche i due in programma il 16 e 23 agosto a Zeltweg in Austria al Red Bull Ring e Marquez dovrebbe sperare di tornare in pista nel doppio turno a Misano Adriatico (13 e 20 settembre) o nel weekend successivo a Barcellona: sarebbe un brutto colpo per il campione del mondo della Honda con un avvio da incubo e una partenza con l'handicap, considerando anche che il mondiale sara' piu' corto a causa della pandemia con 13 GP (possibilità, difficile, di arrivare a 16 visto che Argentina, Malesia e Thailandia sono in stand by). E a quel punto crescerebbero ancor di più chance di vincere il Mondiale per i suoi rivali: in primis Fabio Quartararo che ha vinto il Gp di Spagna, ma anche Maverick Vinales, Andrea Dovizioso (secondo e terzo nella gara d'esordio) e Jack Miller.

"A volte le cose non finiscono come uno spera, ma l'importante è rialzarsi e ripartire. Spero vi siate divertiti con la rimonta, vi prometto che tornerà il prima possibile e più forte", ha scritto Marc Marquez sui social dopo la brutta caduta di Jerez. Se ne saprà di più dopo l'operazione.