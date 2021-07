Massimo Ambrosini dice addio a Sky: "E’ stato figo". E con lui anche...

Massimo Ambrosini dice addio a Sky: "E’ stato figo"

Massimo Ambrosini lascia Sky Sport. L'ex capitano del Milan rossonero ha dato addio alla pay tv dove da anni era commentatore calcistico. Per lui dalla prossima stagione dovrebbero aprirsi le porte di Dazn (forte dei diritti della serie A nelle prossime tre stagioni) e Amazon (che ha presto una partita a settimana di Champions League) e assieme ad Ambro dovrebbe esserci il partner di telecronache di questi anni, Marco Cattaneo. Da Sky ad Amazon anche Sandro Piccinini che, dopo anni di match raccontati su Mediaset, sarà la voce della Champions di Prime Video.

Massimo Ambrosini saluta Sky

"Con questi EUROPEI che stanno per finire ,si concluderà anche la mia avventura a Sky. I saluti sono sempre stati accompagnati per me da un po’ di tristezza e malinconia ma sono anche l’occasione per tirare una riga e guardare con lucidità a quello che è stato fatto. In questa foto di 7 anni fa ,al mio “debutto” , oltre ad un mio amico, ci sono le 2 persone con cui ho condiviso di più questa esperienza e quelle a cui devo dire principalmente grazie per avermi “guidato” all’interno di quello che per me era un nuovo mondo. Oltre a loro ,un pensiero e un ringraziamento di cuore lo mando a tutte le persone che ho avuto il piacere di incontrare, a coloro che a suo tempo mi avevano scelto, a tutti quelli della redazione che lavorano nell’ombra e ai ragazzi che con me hanno avuto il privilegio di girare per l’Italia e l’Europa a parlare di calcio . E’ stato figo! Mi sono divertito davvero…Grazie a tutti di cuore. Ora è tempo di voltare pagina…"