Melissa Satta, tra nuovo game show e il Milan: non è colpa di Fonseca. Ibrahimovic? Non farà... Ibracadabra, ma diamogli tempo

Melissa Satta, tra game show su Amazon Prime Video e il Milan: non è colpa di Fonseca. Ibrahimovic? Non farà... Ibracadabra, ma diamogli tempo - L'intervista

Il compleanno del Milan - 125 candeline rossonere - non è stato molto felice: 0-0 in casa con il Genoa, classifica che si complica sempre più (Atalanta a +14 pur se con una partita in più, ma anche la zona Champions è lontana al momento) e contestazione dei tifosi a fine partita.

Cosa ne pensa una grandissima tifosa rossonera quale Melissa Satta? La showgirl, che sarà presto protagonista su Amazon Prime Video con Red Carpet – Vip al tappeto (il nuovo game show Original italiano disponibile in esclusiva dal 9 gennaio 2025), ha raccontato il momento difficile del Diavolo ai microfoni di Affaritaliani.it.

"Io ero allo stadio e devo dire che abbiamo sofferto tanto. Pensavo una vittoria semplice, invece ho visto i ragazzi lottare, si vedeva che avevano voglia di vincere, ma purtroppo questo gol non è arrivato. C'è stato un bellissimo tiro di Morata, poi la traversa, però ci manca la vittoria. E sicuramente, il giorno del 125° compleanno del Milan, sarebbe stata la famosa ciliegina sulla torta. Però bisogna andare avanti, bisogna comunque crederci, il campionato è ancora lungo, c'è tutto il girone nel ritorno. Sicuramente ci sarà il tempo per rimontare. Io ci credo"





La tua esperienza, da ex moglie di un calciatore (Kevin Prince Boateng, ndr), come si vivono questi momenti con la contestazione, anche a casa?

"Sicuramente non è facile, vedere la curva che ti contesta... crea sicuramente un po' di malumore. Mi dispiace perché alla fine io non penso che il Milan, la dirigenza, i ragazzi siano felici della loro situazione. Alla fine sono lì, stanno facendo il loro lavoro nella maniera più professionale possibile. Penso che semplicemente a volte le cose non girano, magari ci sono dei match che non funzionano, Quindi magari devono semplicemente capire e trovare la soluzione a questi piccoli nodi che non si stanno sciogliendo. Però..."

Però...

"Penso che siano tutti dei grandi professionisti dalla dirigenza ai giocatori e, a parere mio, bisogna continuare a supportarli. La contestazione... è normale che i tifosi vogliono il risultato, il Milan è una delle squadre più titolate al mondo. Però ricordo fatidica frase 'nel bene e nel male' no? E quindi, anche nel male, da tifosa ci sono"

Ibrahimovic meglio da calciatore o da dirigente?

"Ibra si ama da calciatore perché ragazzi ha vinto tutto. Da giocatore ovviamente è più facile, come risposta è più scontata. Da dirigente ancora è all'inizio anche lui avrà bisogno di tempo, bisogna dargli fiducia. Sono convinta che lui ama il Milan e che dà il suo meglio per questa squadra. C'è bisogno di tempo, nessuno fa i miracoli. Anche se lui dice.. Ibracadabra, ma nessuno fa i miracoli. Però, diamogli tempo"

Il tuo giudizio sul lavoro di Fonseca? Non rimpiangi magari un po' Pioli?

"Con i rimpianti non si va da nessuna parte. Per me è i risultati non sono responsabilità di Fonseca, ma semplicemente, ripeto, sono un po' di cose che magari insieme non stanno funzionando. Quindi non è neanche giusto dare la colpa a un'unica persona, perché il calcio è uno sport di gruppo. E quindi in gruppo si vince e in gruppo si perde. E a volte, secondo me, il puntare il dito su un singolo è sempre un po' il cercare il capro espiatorio. Per Pioli grande stima, come per Ancelotti, il mio allenatore preferito, insomma, io ho gioito con lui e Ancelotti... E Stefano Pioli è un grandissimo allenatore, ma adesso sono contenta che ci sia Fonseca e gli auguro il meglio"

Melissa Satta sul momento del Milan, la video intervista

Red Carpet – Vip al tappeto con Melissa Satta e non solo. Quati vip nel cast / TRAILER

Lo show in 4 episodi, prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, è condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band.

Nel cast oltre a Melissa Satta anche Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Giulia De Lellis, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Elettra Lamborghini, Brenda Lodigiani, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato

In questo nuovo Original tre squadre di bodyguard hanno come missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.