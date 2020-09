Messi, il papà a Barcellona per l'addio. Ma il club veste Leo con la maglia

CALCIO: CASO MESSI, PAPA' JORGE SBARCATO A BARCELLONA PER DISCUTERE L'ADDIO

"Non so niente, ragazzi". Non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti che lo aspettavano al'aeroporto El Prat di Barcellona il padre di Lionel MESSI, Jorge, al suo arrivo in Spagna. Nelle prossime ore il papà del fuoriclasse argentino incontrerà il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per far chiarezza sul futuro della 'Pulce' decisa a lasciare la società catalana.

CALCIO: BARCELLONA, C'E' ANCHE MESSI TRA I TESTIMONIAL DELLE NUOVE MAGLIE

Nella giornata dell'arrivo a Barcellona del papà Jorge che nelle prossime ore incontrerà il presidente Josep Maria Bartomeu per discutere l'ipotesi addio di Lionel MESSI al club blaugrana, il campione argentino spunta tra i testimonial delle nuove maglie in vendita sullo store online del Barca. Il fenomeno argentino è apparso sul post che pubblicizza il nuovo kit da gara versione home in compagnia tra gli altri di Piqué, Griezmann e de Jong.

CALCIO: STAMPA GB, PER MESSI AL CITY PRONTO CONTRATTO DA 700 MILIONI IN 5 ANNI

La decisione di Lionel MESSI di lasciare il Barcellona per il Manchester City sarà premiata con un contratto che consoliderà lo status del sei volte Pallone d'Oro come l'individuo più pagato nella storia di questo sport. Secondo il Daily Record Sport MESSI ha concordato i termini finanziari per un valore di 700 milioni di euro nel corso di cinque anni alle dipendenze del City Football Group, la holding del club della Premier League. MESSI - che domenica ha sancito la rottuira con il Barcellona non presentandosi ai test obbligatori per il Covid-19 presso il club - dovrebbe trascorrere tre stagioni al Manchester City prima di passare alla squadra di Major League Soccer dei New York City FC. L'accordo consentirebbe alla proprietà del gruppo di Abu Dhabi di assumere il calciatore che ha desiderato sopra tutti gli altri da quando è entrato nel calcio europeo 12 anni fa. Secondo una fonte vicina ai negoziati, a MESSI è stata offerta una quota di partecipazione in CFG come parte del suo pacchetto di compensi. Tuttavia, ci sono complicazioni nella valutazione delle azioni di una società sportiva che il City ha dichiarato valere $ 4,8 miliardi dopo aver annunciato un investimento azionario di $ 500 milioni da una società tecnologica statunitense lo scorso anno. Il nazionale argentino potrebbe in definitiva preferire essere remunerato in contanti.