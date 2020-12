Mick Schumacher in Formula Uno: pilota Haas dal 2021. Ma prima il Mondiale F2

F.1: Mick Schumacher pilota della Haas nel 2021 con Mazepin

Mick Schumacher e' un nuovo pilota della Haas, il leader del campionato di Formula 2 passera' alla Formula 1 nel 2021. Lo annuncia in una nota la scuderia statunitense. "Il team Haas F1 - si legge - ha firmato il contratto pluriennale con il tedesco Mick Schumacher come parte della sua nuovissima formazione di piloti per il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2021". Schumi jr avra' gia' modo di prendere confidenza con la sua nuova squadra in occasione delle prime libere del Gran Premio di Abu Dhabi prima di partecipare ai test in programma sullo stesso circuito di Yas Marina il prossimo 15 dicembre. Schumacher viene ufficializzato all Haas a poche ore dall'annuncio di Nikita Mazepin. Il tedesco e il russo sostituiranno Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Mick Schumacher in Formula Uno: pilota Haas dal 2021. "Senza parole"

"La prospettiva di essere sulla griglia di partenza della F1 il prossimo anno mi rende incredilmente felice, sono semplicemente senza parole - confessa il 21enne Mick Schumacher - Ringrazio la Haas, la Ferrari e la Ferrari Driver Academy per la fiducia riposta in me e ringrazio anche i miei genitori: so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di correre in Formula Uno".

Mick Schumacher in Formula 1, ma prima il Mondiale in F2

Mick Schumacher ha conquistato il titolo europeo in Formula 3 nel 2018 ed è vicino al Mondiale di F2. A ottobre era stato chiamato dall'Alfa Romeo Racing per disputare le prime prove libere del GP dell'Eifel al Nurburgring, ma il maltempo aveva cancellato la sessione. E ora il suo arrivo in Formula 1. Uno Schumacher torna nel Mondiale a nove anni di distanza dal GP del Brasile 2012, ultima gara iridata di papà Michael.