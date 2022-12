Mihajlovic e Nikolina, la bambina a cui Sinisa salvò la vita. "È terribile, non ce la faccio più"

Mihajlovic le salvò la vita, Nikolina è distrutta dal dolore: Non ce la faccio più

Nikolina Radunovic oggi ha 26 anni e vive a Podgorica. Aveva quattro anni e mezzo quando fu operata al cuore: un intervento che le salvò la vita e fu possibile grazie a Sinisa Mihajlovic. Nel 2001 era gravemente malata per malformazioe cardiaca cogenita, Mihajlovic offrì alla sua famiglia sostegno economico, facedosi aiutare anche dai compagni di squadra. E ad aprile di quell'anno fu operata con successo a Roma all'ospedale Bambino Gesù

Quando nel luglio 2019 Mihajlovic annunciò di essere malato di leucemia, Nikolina Radunovic pubblicò un post su Facebook: «La prima notizia che leggo oggi riguarda Sinisa Mihajlovic - scrisse il 13 luglio 2019 - ‘È malato', dicono, ‘sta lottando per la vita'. Il mio Sinisa? Sinisa, la cui foto occupa lo schermo del mio telefono? Sinisa uomo, calciatore, patriota, umanista, padre, marito e grande sotto ogni aspetto. Diciannove anni fa hai reso possibile la mia vita. Mi hai reso possibile essere quella che sono ora, vivere la vita che vivo, percorrere i sentieri su cui cammino, sentire, volere, amare. Vorrei poterti aiutare come tu hai aiutato me. Ma non posso. Il mio unico aiuto sarà nelle preghiere, per un'altra tua vittoria. Pregherò Dio, nella speranza che non dimentichi la tua generosità e che ti tenda la mano proprio come tu l'hai estesa a migliaia di persone nel tuo mezzo secolo. Miha, la leggenda… Miha, il re… Miha…».

Oggi il dolore per la morte di Mihajlovic: "Ho sentito tutto, non ci posso credere… Miha, il mio salvatore, se n'è andato, non è possibile… È terribile, non ce la faccio più", ha scritto dopo aver saputo della sua scomparsa.