Mihajlovic esonerato dal Bologna. E al suo posto...

Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna

L'allenatore serbo paga un avvio di campionato non semplice della squadra rossoblu che ha incassato due sconfitte (peraltro in match difficili contro Lazio e Milan) e tre pareggi: contro Verona e Salernitana in casa e l'ultimo sul campo dello Spezia domenica. La decisione di separarsi da Mihajlovic è arrivata dopo l'incontro tra l'allenatore serbo e la dirigenza del club. Finisce così la seconda avventura sulla panchina rossoblù per il tecnico di Vukovar. Mihajlovic era tornato a Bologna nel gennaio 2019 sostituendo Filippo Inzaghi e aveva condotto la squadra alla salvezza con un ottimo decimo posto finale. Nelle stagioni successive la squadra felsinea non ha mai avuto particolari patemi in classifica chiudendo due volte dodicesima e nell'ultimo anno al tredicesimo posto.

De Zerbi al posto di Mihajlovic al Bologna? Gli allenatori in lizza per la panchina

Chi sostituirà Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna? In pole position sembra esserci Roberto De Zerbi (che piace anche al Monza di Galliani e Berlusconi: trema la panchina di Stroppa dopo 5 sconfitte su 5 partite di serie A). Se non venisse trovato un accordo con l'ex mister di Sassuolo e Shaktar Donetsk attenti alle piste che portano a Claudio Ranieri, Leonardo Semplici e Thiago Motta.