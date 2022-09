Mihajlovic esonerato dal Bologna. Niente De Zerbi: ecco chi è in pole. RUMORS

Bologna: Thiago Motta in pole per il dopo Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è stato esonerato del Bologna. La squadra rossoblu alla ripresa degli allenamenti sarà assegnata per un giorno o due al tecnico della Primavera Vigiani aspettando di trovare il sostituto. Si allontana l'ipotesi De Zerbi (accostato anche al Monza, ma Galliani ha confermato la fiducia a Stroppa: "Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dimentichiamocelo. La squadra sta comunque dando segnali di crescita"). In ascesa le quotazioni di Thiago Motta: il dialogo tra la dirigenza del club e l'ex tecnico dello Spezia è stato avviato. Claudio Ranieri, Leonardo Semplici

L'allenatore serbo paga un avvio di campionato non semplice della squadra rossoblu che ha incassato due sconfitte (peraltro in match difficili contro Lazio e Milan) e tre pareggi: contro Verona e Salernitana in casa e l'ultimo sul campo dello Spezia domenica. La decisione di separarsi da Mihajlovic è arrivata dopo l'incontro tra l'allenatore serbo e la dirigenza del club. Finisce così la seconda avventura sulla panchina rossoblù per il tecnico di Vukovar. Mihajlovic era tornato a Bologna nel gennaio 2019 sostituendo Filippo Inzaghi e aveva condotto la squadra alla salvezza con un ottimo decimo posto finale. Nelle stagioni successive la squadra felsinea non ha mai avuto particolari patemi in classifica chiudendo due volte dodicesima e nell'ultimo anno al tredicesimo posto.