Mihajlovic: "Ho battuto anche il Covid. Ma quanto fango su di me.."

Sinisa Mihajlovic è guarito dal coronavirus e spiega: ''Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso'', le parole del tecnico del Bologna in una intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di chi lo ha criticato per via del contagio da coronavirus arrivato in vacanza in Sardegna.

MIHAJLOVIC GUARITO DAL CORONAVIRUS: "STO BENISSIMO, CONTRO DI ME INVIDIA E GELOSIA"

Dopo aver sconfitto la leucemia, ha superato anche il coronavirus. Ma certe critiche continua a non mandarle giu'. Per Sinisa MIHAJLOVIC un'altra estate difficile anche se, "dopo quello che ho passato da luglio a gennaio nei sei mesi di lotta quotidiana contro la leucemia, con tre ricoveri, altrettanti cicli di chemio e un trapianto di midollo, il Covid e' stato come bere un bicchiere di acqua - racconta alla 'Gazzetta dello Sport' - Anche perche' sono stato totalmente asintomatico, non mi sono accorto di nulla. Ma questo non significa che la malattia non esista. Non faccio parte dei negazionisti o di chi sostiene che sia solo una influenza o anche meno. Spero arrivi in fretta un vaccino che possa risolvere una volta per tutte questa pandemia che ha bloccato il mondo intero e ci sta condizionando dall'inizio del 2020". Il tecnico del Bologna ci tiene poi a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. "Io in questo momento, parlo di prima e dopo la positivita' al Covid, sto benissimo. I miei esami sono perfetti. Non mi sono state imposte precauzioni diverse da quelle che deve tenere una persona normale". Precauzioni che, a dispetto di quanto si e' detto, ha rispettato fino in fondo.

"Sono andato in vacanza come ogni estate in Sardegna dopo la fine del campionato. L'isola era Covid free in quel momento, neanche un contagiato. Non vedevo la mia famiglia da due mesi, l'ho raggiunta per riabbracciarla. Ho preso tutte le precauzioni che dovevo prendere. Alla fine ci sono solo due verita': che sul Covid non ci si capisce niente e c'e' anche tanta casualita'". A contagiare MIHAJLOVIC potrebbe essere stato uno dei figli, che a sua volta potrebbe aver contratto il virus in discoteca. "Non avrei dovuto vivere con i miei figli, come ha fatto tutto il resto del mondo, per fare contento qualche benpensante? Forse il Covid l'ho preso da mio figlio o forse da qualcun altro, ma non sono certo io il paziente zero. Tutti giudicano e pochi possono permetterselo. Io e tutta la mia famiglia abbiamo fatto subito il tampone quando siamo tornati dalla Sardegna. Tanti puntano il dito, ma non fanno i test, e magari sono positivi asintomatici o hanno avvertito pure qualche lieve sintomo. Io e la mia famiglia invece ci siamo sottoposti ai controlli e dobbiamo pure prenderci insulti o lezioncine? Allora e' solo invidia e gelosia. Attaccare qualcuno ricco e famoso che posta foto dalla Costa Smeralda e' piu' facile - chiosa MIHAJLOVIC - Il resto e' solo moralismo da quattro soldi. Dare sempre colpa al lupo, fa comodo alle pecore...".