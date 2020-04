Milan, addio Ibrahimovic: lo svedese non vuole rinnovare e pensa al ritiro

No, non è un pesce d'aprile, ma nel primo giorno del mese l'articolo su La Gazzetta dello Sport conferma quello che diversi tifosi rossoneri temevano: Zlatan Ibrahimovic sembra convinto a non rinnovare con il Milan. Lo svedere sta vivendo l'emergenza coronavirus nella sua Svezia, Paese che ha scelto di non chiudersi nel lockdown, in controtendenza con buona parte del mondo occidentale. E "nella sua casa di Malmoe può riflettere meglio sul futuro - scrive la Rosea -, anche a quello dopo la fine della pandemia. Un futuro, però, che non sembra essere a tinte rossonere. Chi è vicino a Ibra dice di sentirlo deluso dalla piega presa dal Milan".

Boban e Maldini i motivi più importanti

Uno dei principali motivi è l'addio di Zvonimir Boban da Chief Football Officer rossonero. Lui e Paolo Maldini (anche lui a luglio potrebbe salutare) stavano progettando la squadra dell'anno che verrà con al centro lo svedese, ma ha vinto la linea Gazidis, lo stesso ad che si è scontrato con Boban prima dell'esonero del croato. Chi è vicino a Ibra, conclude la Gazzetta, "vede un Ibra che difficilmente accetterà il nuovo corso di Gazidis, ma piuttosto appenderà le scarpe al chiodo".