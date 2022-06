Milan calciomercato: un parametro zero dal Real Madrid e uno dalla Lazio...

Milan-Acerbi e Romagnoli-Lazio: colpi a parametro zero

Alessio Romagnoli sembra ormai a un passo alla Lazio, mentre un difensore biancoceleste potrebbe fare il percorso opposto, si tratta di Francesco Acerbi. Il biancoceleste, secondo Il Tempo, è il piano B del Milan (dove ha giocato nella stagione 2012/2013) che punta a rinforzare la propria difesa e, potrebbe ingaggiarlo se non riuscisse ad arrivare a uno tra Botman (il Newcastle è forte sull'olandese) e Bremer (Inter in pole position sul brasiliano del Torino, anche se Cairo chiede 40 milioni e a questi prezzi l'affare non si farà).

Milan, Maldini rinnova. Intrigo Renato Sanches

Intanto in settimana dovrebbero essere ufficializzati i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan: possibile un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sul fronte mercato, oltre al colpo Origi (l'ex attaccante del Liverpool arriverà nei prossimi giorno per le visite mediche e il contratto: lui e Giroud saranno le punte del Diavolo, aspettando probabilmente il rientro di Ibrahimovic a gennaio) i rossoneri dovranno capire quanto è forte l'interferenza del Psg per Renato Sanches su cui, secondo Le Parisien i campioni d'Italia sono ancora in vantaggio (il 21ene argentino del Riverl Plate Enzo Fernandez è l'alternativa: clausola rescissioria da 18 milioni, ma su di lui è forte il Benfica)

Marcelo-Milan, proposta rossonera per il campione del Real Madrid. Rumors dalla Spagna

Salutato il Real Madrid dopo 16 stagioni e 25 trofei, Marcelo si guarda intorno. Il 34enne brasiliano sente di poter dire ancora la sua, le offerte non gli mancano e, riporta "As", la più concreta sarebbe quella presentata dal Milan. I rossoneri gli avrebbero proposto un ingaggio da tre milioni di euro netti a stagione, la metà di quanto guadagnava al Real, da qui una certa freddezza da parte del giocatore. I rossoneri, però, non sembrerebbero intenzionati a demordere e non escludono di tornare alla carica con una proposta al rialzo. La concorrenza comunque non manca, col Marsiglia fra i club che si sono mostrati più interessati a Marcelo.