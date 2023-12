Milan, Jovic-Pulisic stendono il Frosinone. Pioli: "Theo centrale? Idea sua"

Milan, Pioli: "Theo Hernandez centrale? Idea sua"

"Volevamo tornare a vincere con continuità sfruttando il doppio impegno casalingo - le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan per 3-1 sul Frosinone -, ma è solo un piccolo passo in avanti. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, ma dobbiamo accelerare se vogliamo lottare per i primi posti". La squadra rossonera era in emergenza difensiva e Theo Hernandez ha giocato centrale difensivo al fianco di Tomori: "È stata una sua idea, ha dato la disponibilità. Ha fatto bene in fase difensiva, ma anche in attacco dandoci soluzioni e dimostrando una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato".

Sulla visita di Gerry Cardinale a Milanello: "Lo sento spesso durante questa stagione, passa da Milanello e ci incontriamo quando è a Milano - spiega ai microfoni di Sky - Come ogni proprietario chiede spiegazioni di certe situazioni, come gli errori in zona gol in Champions. Per me è stato un incontro costruttivo che mi darà nuovi stimoli, ma è comunque molto presente".

Milan, Pioli elogia Jovic: "Ha mezzi importanti. Sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia"

Sulle scelte di formazione l'allenatore rossonero spiega: "Dei giovani mi fido tantissimo, anzi il lavoro del settore giovanile pagherà molto nei prossimi anni. Mi sembra giusto avere la sensibilità di capire quando è il momento o meno di inserire i giovani. Per me questa era una partita adatta per giocatori più esperti e che potessero capire l'importanza di questa partita. Un ragazzo giovane probabilmente avrebbe sofferto un po' la situazione e le emozione, non era il momento, ma conto su di loro". Contro il Frosinone è arrivata una bella reazione del Milan dopo la serata di Champions con il Borussia Dortmund, ma serve continuità: "Dobbiamo ritrovarla, ma ovviamente prima recupereremo certi giocatori e più scelte e qualità potremo avere per diverse situazioni. In campionato dobbiamo fare meglio per lottare per i primi posti".

Stefano Pioli elogia Jovic. L'ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina è stato protagonista nella vittoria con il Frosinone: "Cerco di spronarlo tutti i giorni. Ha dei mezzi importanti, deve fare di più e pretendere di più da se stesso. Con o senza Olivier... quello si vedrà - le sue parole a Dazn - Ora sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia. E' un giocatore che può darci soluzioni, sa finalizzare bene. E' un centravanti completo".

Milan, Pulisic: "Maignan migliore al mondo"

"Per me tutti i gol sono belli, quello che conta era segnare per vincere", le parole di Cristian Pulisic a Dazn dopo il 3-1 del Milan con il Frosinone. Sulla vittoria: "E' molto importante. Avevamo vinto con la Fiorentina, volevamo vincere. Ragioniamo partita dopo partita, l'abbiamo preparata tanto". Su Maignan miglior portiere al mondo: "Per me lo è, ha fatto una parata fantastica. Anche l'assist lo è".

Cristian Pulisic (foto Lapresse)



Milan, Bennacer is back: "Ho lavorato tantissimo per questo giorno"

Ismael Bennacer è tornato in campo dopo l'infortunio nel derby di Champions League con l'Inter lo scorso match. Un rientro importante per lui e per il Milan. "È stato un periodo duro, ma è passato velocemente perché ero sempre attaccato alla squadra. Ho lavorato tantissimo per questo giorno e oggi si riparte -le parole del centrocampista rossonero a Milan Tv - Non ho avuto parole al mio ingresso col pubblico in piedi, non lo posso descrivere: veramente ero molto molto felice e molto molto orgoglioso. Voglio dare ancora di più per i tifosi, perché loro sono sempre qui al nostro fianco"

Milan stende il Frosinone: 3-1 firmato Jovic e Pulisic

Un Milan in piena emergenza difensiva trova buone risposte a San Siro contro il Frosinone, imponendosi per 3-1. Arriva il riscatto, dunque, dopo la sconfitta casalinga in Champions con il Borussia Dortmund. Ottima la prova di Jovic, autore del suo primo gol in campionato e di un assist per la rete di Tomori, in mezzo alle due reti il gol di Pulisic, nel finale quello di Mazzitelli per i giallazzurri di mister Di Francesco.

Milan cala il tris: Jovic, Pulisic e Tomori mettono ko il Frosinone. La cronaca

La prima occasione della gara arriva al 23', quando Chukwueze calcia con il mancino da fuori area trovando la deviazione di un difensore, con la palla che esce di poco alla sinistra di Turati. Al 35' Musah sfiora il vantaggio centrando il palo, ma l'azione è vanificata dal fuorigioco iniziale dello statunitense. I ciociari sfiorano il vantaggio al 42', quando Cuni ruba palla a un poco attento Tomori e si invola verso Maignan provando a superarlo con un tocco sotto, ma il portiere è pronto e salva i suoi in uscita. Gol sbagliato, gol subito. Sul capovolgimento di fonte, Chukwueze riceve palla in area e crossa al centro, Romagnoli libera male di testa e Jovic ne approfitta infilando Turati con il sinistro da posizione ravvicinata. Per il serbo è il primo gol in maglia rossonera. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull'1-0.

Gli uomini di Pioli firmano il raddoppio dopo appena cinque minuti dall'inizio della ripresa. Maignan serve un assist direttamente da un rilancio che sorprende la linea difensiva, Pulisic addomestica alla grande la palla e si invola verso Turati, superandolo con un pregevole tocco sotto per il 2-0. I padroni di casa controllano il gioco senza affanni e al 29' trovano il tris. Hernandez pesca Jovic dalla sinistra, con il centravanti che fa da sponda di testa per Tomori che, da due passi, insacca siglando il 3-0 che chiude i conti.

Al 37', Calabria e compagni festeggiano il rientro in campo di Bennacer dopo un lungo infortunio. Due minuti dopo, la neopromossa trova il gol della bandiera grazie a Brescianini che batte Maignan grazie a una punizione beffarda dalla destra che non viene toccata da nessuno ingannando l'estremo difensore francese. Il risultato non cambierà più. Grazie a questa vittoria, il Milan rimane in terza posizione a quota 29, portandosi momentaneamente a -3 dall'Inter. Il Frosinone resta invece in undicesima posizione con 18 punti all'attivo.

Milan-Frosinone 3-1 Tabellino

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 79' Pobega), Musah, Reijnders (dal 79' Bennacer), Chukwueze (dal 64' Adli), Jovic (dall'85' Camarda), Pulisic (dal 79' Chaka Traoré). Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda. All.: Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi (dall'86' Cheddira), Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabai (dal 46' Brescianini), Barrenechea, Reinier (dal 57' Gelli); Soulè, Ibrahimovic (dal 67' Caso); Cuni (dal 67' Kaio Jorge). All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Pinto, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira. All.: Di Francesco.