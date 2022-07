Milan, Maldini e Massara rinnovano fino 2024: il diavolo pronto per il mercato

Milan, è fatta per il rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato il loro contratto con il Milan fino al 2024. "Tutto a posto, sì abbiamo rinnovato - ha detto Maldini - All'ultimo ma rinnovato. Siamo contenti della stagione e anche di programmare un futuro sempre vincente. Che Milan sarà? Vedremo siamo un po' in ritardo ma recupereremo. Sono felice anche se non si vede". L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma ormai il più è fatto. Ora il mercato dei rossoneri si può sbloccare. Abdou Diallo del Psg piace come centrale della difesa.

Oltre a Bremer, per cui l'Inter ha una corsia preferenziale i rossoneri valutano anche Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen classe 2002. Per il ruolo di trequartista, piace sempre Ziyech (che può fare anche l'esterno); sono da tenere sempre in lista Berardi e De Ketelaere, per il quale il Milan sta continuando a lavorare senza ancora aver mai presentato un'offerta al Bruges.