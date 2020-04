Alessandro Borghese 4 ristoranti: sfida 'Cacio e Pepe' con The Jackal

La Borghese-mania si diffonde a macchia d’olio e investe anche i The Jackal, il collettivo di video-maker e creator di successo che grazie ai loro video ottengono milioni di visualizzazioni, protagonisti di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – SPECIALE THE JACKAL, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, in onda, in prima tv assoluta, giovedì 16 aprile, alle ore 20.45, su Sky e NOW TV.

Anche grazie a ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, l’ossessione dei dettagli, la mania della perfezione e l’ansia da prestazione impazzano nei ristoranti italiani come nelle cucine degli italiani. In particolare in quella di Ciro “l’entusiasta”, fedelissimo seguace di Chef Borghese al punto da “copiargli” il cavallo di battaglia culinario, la classica “cacio e pepe”, rivisitata però nella sua personale “Caciocavallo e pepe”. Ciro cercherà di convincere della bontà del suo piatto forte i suoi amici: Fru “Il precisino”, Fabio “Il tradizionalista” e Simone “Il salutista”.

In ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – SPECIALE THE JACKAL – in onda giovedì 16 aprile, alle ore 20.45, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - la sfida culinaria tra i The Jackal e lo Chef si gioca anche a Milano, nel ristorante di Borghese, AB - Il Lusso della Semplicità. È qui che la competizione entra nel vivo, con Alessandro che, con il conforto della sua cucina, è impegnato ad assecondare e a rispondere al meglio alle richieste di questi clienti davvero esigenti. Tutti tranne uno, Ciro, che non manca mai di fare apprezzamenti e complimenti allo chef.

Ma l’obiettivo resta comunque uno: capire se davvero l’insolita “caciocavallo e pepe” di Ciro possa competere con l’inimitabile “cacio e pepe” di Chef Borghese. Chi avrà la meglio? Il risultato dei convitati a cena sarà confermato o verrà ribaltato da Alessandro?

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – SPECIALE THE JACKAL SU SKY E NOW TV

Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Scritto da Luca Danesi e Glenda Manzi. La regia è di Gianni Monfredini.