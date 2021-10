Atalanta-Milan dove vederla: Sky o Dazn... tv-streaming, news, formazioni

Atalanta-Milan è il big match della settima giornata di serie A (domenica 3 ottobre ore 20,45). I rossoneri arrivano a Bergamo con 16 punti (secondi a meno dal Napoli), mentre la Dea è al sesto posto con 11 punti. Gasperini potrebbe schierare Pessina e Malinovskyi dietro a Zapata (con Muriel pronto a entrare a partita in corso). Pioli non avrà ancora Ibrahimovic (dovrebbe essere a disposizione subito dopo la sosta), perde Florenzi (fuori un mesetto dopo l'operazione al ginocchio), attende il recupero del miglior Giroud Leao-Rebic favoriti in attacco dal primo minuto) e convoca per la prima volta Messias (Brahim Diaz titolare, allarme tendineo al ginocchio rientrato). Le info su Atalanta-Milan: probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.

Atalanta-Milan dove vederla: Dazn

Atalanta-Milan, tv e streaming: Sky non lo trasmetterà (dunque neanche SkyGo e Now). Diretta su Dazn con la cronaca di Stefano Borghi con il commento di Federico Balzaretti.

Atalanta-Milan formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.