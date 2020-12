Atlantide: Andrea Purgatori presenta "Speciale M" con Sabrina Ferilli, Valerio Mastrandrea e...

ANDREA PURGATORI PRESENTA “SPECIALE M” CON ANTONIO SCURATI, SABRINA FERILLI, VALERIO MASTANDREA E MASSIMO POPOLIZIO

“Speciale M”: una cronaca in diretta nel nostro passato, alle origini della dittatura fascista. Questo il racconto di Andrea Purgatori e Antonio Scurati per lo Speciale di Atlantide, in onda mercoledì 9 dicembre alle 21:15 su La7, con tre inviati d’accezione: Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea e Massimo Popolizio, collegati, tra cronaca, letteratura e realtà, da Piazza del Campidoglio, dove Mussolini è vittima di un attentato; con Piazza Montecitorio, dove il Duce con i suoi squadristi spazza via ogni barlume di democrazia facendo votare una serie di leggi che portano al sistema totalitario; e Palazzo Venezia, da cui parte l’ordine di sterminare i ribelli libici che ostacolano il sogno e l’ossessione dell’Impero.

Con Antonio Scurati, autore di “M, l’uomo della provvidenza”, il romanzo che racconta l’ascesa del Duce tra il 1925 e il 1935, ci sarà anche lo storico Luciano Canfora. E - a seguire - il bellissimo film di Carlo Lizzani “Mussolini ultimo atto”, che mette in scena le ultime ore del Duce nella sua fuga disperata alla fine di una guerra sciagurata insieme alla sua amante Claretta Petacci.