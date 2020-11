Atlantide, Biden-Trump e Usa 2020 con 'America Oggi'. E il Ku-Klux-Klan...

ATLANTIDE, ANDREA PURGATORI VA OLTRE USA 2020: BIDEN-TRUMP E AMERICA OGGI

The invisible empire Tra accuse, insulti e minacce scambiate tra il repubblicano Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden, l’America ha scelto il presidente che governerà la più grande superpotenza mondiale per i prossimi quattro anni. E mercoledì sera Atlantide di Andrea Purgatori dal titolo America Oggi - in onda alle 21:15 su La7 - mostrerà le immagini di questa "sfida all’ultimo stato”. Una campagna elettorale segnata dai suprematisti bianchi armati che minacciano di scendere nelle strade delle città americane. Quanto contano? Che pericolo rappresentano?

ATLANTIDE, ANDREA PURGATORI PRESENTA 'AMERICA OGGI'. OSPITI

Interverranno, nel corso della puntata, Paolo Mieli, Rula Jebreal da New York e Gerardo Greco. Per spiegare chi sono e quali sono le loro radici, all’interno della puntata sarà mostrato un documento esclusivo dal titolo Ku Klux Klan- The invisible empire (Regia David Korn-Brzoza, 2020) che racconta la storia del movimento eversivo della destra americana che per decenni ha sostenuto la segregazione razziale commettendo ogni genere di violenza contro gli afroamericani, protetto troppo spesso dalle istituzioni.