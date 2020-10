Atlantide e la pandemia di Covid nuovamente "Fuori Controllo". E Trump... Anticipazioni

Atlantide e la pandemia di Covid nuovamente "Fuori Controllo". E Donald Trump a Usa 2020... Anticipazioni

ANDREA PURGATORI PRESENTA “FUORI CONTROLLO” Ospiti Jebreal, Silvestri, Crepet e Genna All’interno in prima tv assoluta il documentario “THE VIRUS: WHAT WENT WRONG?” - La Casa Bianca è un focolaio Covid, ma il presidente Donald Trump continua a fare lo spavaldo per guadagnare punti nella corsa elettorale nonostante i 200mila morti negli Stati Uniti. Anche l’Europa sembra impotente di fronte alla seconda ondata del contagio: Parigi, Londra, Madrid valutano nuovi lockdown e dure restrizioni come l’Italia. Che autunno sarà? E noi siamo cambiati in peggio? Ad Atlantide (domani sera ore 21:15 su La7) Andrea Purgatori racconta la pandemia nuovamente “Fuori controllo”.

LA7: ATLANTIDE ANDREA PURGATORI PRESENTA “FUORI CONTROLLO” . PUNTATA SU CORONAVIRUS E USA 2020. GLI OSPITI

Con la giornalista Rula Jebreal e il virologo Guido Silvestri in collegamento da New York e Atlanta, lo psichiatra Guido Crepet e lo scrittore Giuseppe Genna. All’interno, in prima tv assoluta, il documentario “The Virus: wath went wrong?” , realizzato dai giornalisti pluripremiati Martin Smith e Marcela Gaviria, che traccia l'emergere del nuovo coronavirus a Wuhan, il suo percorso in tutto il mondo e la sua diffusione negli Stati Uniti. Sulla base di interviste con alti funzionari, scienziati e soccorritori in Cina, Iran, Italia, Corea del Sud e Stati Uniti, viene identificata una catena di fatidici passi falsi: dal silenzio da parte delle autorità cinesi al fallimento dell'Organizzazione mondiale della Sanità nel dare l'allarme rapidamente, alla lenta reazione iniziale dei funzionari dei vari Paesi, fino alle risposte e al comportamento dell'amministrazione Trump e le opportunità mancate per contenere il virus prima che fosse troppo tardi.