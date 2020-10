Atlantide, "Minory Report" e segreti dei Big Data su La7. Anticipazioni

Atlantide presenta "Minory Report"

La pandemia richiede un controllo totale per essere arginata e sconfitta. Ma per raggiungere questo risultato siamo disposti a consegnare la nostra privacy allo Stato magari attraverso un’applicazione sul nostro cellulare? E fino a che punto questo limiterebbe la nostra libertà? Il dibattito di queste ore è il cuore di “Minority report”, un eccezionale film di Steven Spielberg che Atlantide presenta domani sera alle 21. 15 su La7. Interpretata da Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton e Max Von Sydow, questa storia affronta nel futuro molti dei dubbi che stanno attraversando il mondo in questa fase critica. E come sempre il cinema apre una finestra su una questione cruciale alla quale nessuno ha ancora saputo dare una risposta certa.

Atlantide e documentario Big Data – Il futuro è in linea

A seguire, il documentario Big Data – Il futuro è in linea di Sandy Smolan, che affronta il tema dello sviluppo della tecnologia e dei social che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Big Data è l’enorme quantità di informazioni che ogni giorno, sempre di più, attraversa il world wide web e che alcuni programmi hanno imparato a gestire. Queste informazioni stanno alimentando una rivoluzione che molte persone credono possa avere un grande impatto sull’umanità. Ma con quali conseguenze?