Dieta dimagrante post quarantena: come perdere peso velocemente in fase 2

Coronavirus lockdown e dieta: avete accumulato troppo peso durante la quarantena? Ecco come dimagrire velocemente durante la fase 2

Dieta dimagrante post quarantena: alcuni consigli per perdere peso dopo il troppo tempo costretti a casa - Salute e benessere

La fase 2 di contenimento del Coronavirus ha debuttato ufficialmente questo lunedì e per molti italiani, anche i più pigri, è arrivato il momento di fare i conti con i chili presi durante la quarantena forzata. Fortunatamente basta fare un po' di attenzione a ciò che si mangia per tornare al proprio peso forma e dimagrire velocemente.

Dimagrire velocemente dopo la quarantena: i giusti alimenti da assumere - Salute e benessere

E' importante ricordare che per dimagrire velocemente non è necessario uno stile alimentare troppo restrittivo. Una dieta dimagrante equilibrata è sufficiente. Per prima cosa bisogna dare maggiore spazio a tavola ad alimenti con un basso contenuto di grassi e zuccheri semplici e aumentare il consumo di quelli ricchi di vitamine, minerali e altri nutrienti utili all'organismo.

La frutta è ideale per una dieta dimagrante per le sue proprietà organolettiche e per il fatto che costituisce un'ottima alternativa per spezzare la fame tra un pasto e l'altro a metà mattina o metà pomeriggio. Tra i frutti consigliati troviamo limoni, lamponi, fragole, more e kiwi. Consigliate anche le verdure a foglia scura come spinaci, cavoli e bietole, che dovrebbero essere consumate ad ogni pasto.

Per quanto riguarda l'assunzione di carboidrati, il consiglio è quello di prediligere i prodotti farinacei integrali dotati di crusca esterna, ricca di fibre, e di germe interno per la concentrazione di amidi. Parlando di proteine, le carni bianchi sono da prediligere a quelle rosse. Spazio quindi al pollo, privo della pelle. Legumi come fagioli e lenticchie sono ottime fonti di proteine vegetali.

I latticini non sono da demonizzare per il loro apporto di calcio e vitamina D, elemento di cui molti italiani deficitano a causa della reclusione dovuta alla quarantena. E' comunque opportuno limitarsi ad acquistare prodotti con una percentuale di grassi ridotti. Per quanto riguarda quest'ultimi, si consiglia di utilizzare olio d'oliva o avocado per completare la quota lipidica della dieta dimagrante.

Dieta dimagrante post quarantena: alcune avvertenze - Salute e benessere

Alla dieta dimagrante deve essere necessariamente associato un 'po' di esercizio fisico. Approfittate della maggior libertà di uscire (ma sempre responsabilmente e nel rispetto delle regole imposte per la fase 2) per una passeggiata di 30-45 minuti almeno 2-3 volte a settimana. Prima di intraprendere una dieta fai da te è comunque opportuno chiedere il parere di un medico curante, dietologo o nutrizionista per ottenere i migliori risultati in termini di perdita di peso senza rischi per la salute.