Milan-Dinamo Zagabria, dove vedere in tv e streaming il match di Champions

Milan-Dinamo Zagabria, dove vederla in tv e streaming

Milan-Dinamo Zagabria in programma mercoledì 14 settembre alle 18,45 a San Siro sarà il secondo match di Champions League dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Salisburgo. I rossoneri - privi di Divock Origi (volato in Belgio a curarsi: tornerà per la trasferta di Empoli dopo la sosta) e Ante Rebic (piccola ernia al disco) - olte a Florenzi e Ibrahimovic - vanno a caccia di tre punti nel girone che li vedrà poi affrontare il Chelsea (che ha perso all'esordio proprio contro la squadra croata). Ecco una guida veloce per seguire Milan-Dinamo Zagabria in tv e streaming.

Milan-Dinamo Zagabria: tv e streaming. Dove vedere la partita di Champions

Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Sky Sport 4K con telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomim (bordocampo Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini, Diretta Gol Andrea Marinozzi). La sfida di San Siro in streaming andrà anche su SkyGo, Now e Infinity per quanto concerne il fronte Mediaset. Dunque niente diretta su Amazon Prime Video (ecco quale squadra italiana trasmetterà questa settimana)

MILAN-DINAMO ZAGABRIA PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic.