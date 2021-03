Milan-Manchester United tv: Tv8 o Sky? Europa League dove vedere il Milan

Milan-Manchester United ci siamo. I rossoneri affrontano i Red Devils a San Siro per il ritorno degli ottavi di Europa League forti del meritato pareggio conquistato all'Old Trafford (1-1 con gol di Kjaer in zona Cesarini che ha risposto alla rete di Diallo). Stefano Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic mentre non sono al top Rebic e Rafael Leao davanti e Davide Calabria e Alessio Romagnoli in difesa. Solskjaer avrà a disposizione Rashford e Pogba, oltre a Van de Beek, niente da fare invece per Martial e Cavani. Vediamo una guida veloce per vedere Milan-Manchester United in tv e streaming.

Milan-Manchester United TV8

Milan-Manchester United in tv sarà dato in diretta su TV8. Quindi ci sarà la diretta in chiaro per il match di San Siro a partire dalle 21 con telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani (a bordocampo Peppe di Stefano e Alessandro Alciato).

Milan-Manchester United tv su Sky

Milan-Manchester United in tv sarà ovviamente anche su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e in 4K HDR con Sky Q Satellite. Pure qui con telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani (a bordocampo Peppe di Stefano e Alessandro Alciato).

Milan-Manchester United streaming

Milan-Manchester United in diretta streaming viene offerto con 3 opzioni: sul sito di TV8 (free), su SkyGo (abbonati Sky) e su Now Tv (che offre la visione di contenuti sportivi, acquistando uno dei pacchetti offerti).

Milan-Manchester United radio

Milan-Manchester United sarà in diretta su Radio Rai1 in diretta dalle 21 con la cronaca di Francesco Repice e il commento tecnico di Fulvio Collovati.

MILAN-MANCHESTER UNITED PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.