SONDAGGI: CONTE SALE, SALVINI E LA LEGA SCENDONO ANCORA. I NUMERI

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE SALE E MATTEO SALVINI SCENDE

Giuseppe Conte è il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 44% (due punti in più rispetto alla settimana scorsa): lo rileva un sondaggio EMG Acqua presentato giovedì 7 maggio 2020 ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre. Il premier sale nel gradimento degli italiani mentre gli altri politici sono molto distanziati. Al secondo posto c'è Giorgia Meloni al 36% (invariato il dato per la leader di Fratelli d'Italia), Matteo Salvini al 35% (il numero uno della Lega perde un punto questa settimana), Nicola Zingaretti al 23% (il segretario Pd era al 22%), Luigi Di Maio al 21% (come la scorsa settimana), Silvio Berlusconi al 19% (il numero uno di Forza Italia era al 20%). Poi Carlo Calenda al 18% (dal 17%), Giovanni Toti al 15% (era al 16%), Matteo Renzi al 14% (era al 15%), Vito Crimi al 9% (invariato).

SONDAGGI, LEGA SCENDE SOTTO IL 28%, PD STABILE

Lega di Matteo Salvini sempre primo partito, ma in discesa secondo un sondaggio EMG Acqua presentato giovedì 7 maggio 2020 ad Agorà. Se si votasse oggi la Lega sarebbe al 27,9%, mentre la scorsa settimana il Carroccio era dato al 28,4%. Il PD resta il secondo partito italiano: i Dem di Zingaretti sono al 20,7% (in linea con la scorsa settimana).

SONDAGGI, M5S E FRATELLI D'ITALIA SALGONO

M5S al terzo posto nel sondaggio EMG Acqua con il 15,1%. Il dato dei 5 Stelle fotografa un trend positivo, rispetto al 14,7% di una settimana fa. Cresce anche Fratelli D’Italia: il partito di Giorgia Meloni sale al 13,9% (dal 13,7%). A seguire Forza Italia al 6,4% (era al 6,6%). Italia Viva è al 5,0% (da 5,1%). Azione (Calenda) è stabile all’2,3%, quindi La Sinistra 2,2%, Europa Verde al 2,1% e più Europa al 1,5%.