Milan-Porto dove vederla? Sheriff-Inter tv e streaming. Champions: tutte le news

Milan-Porto dove vederla? Sheriff-Inter tv e streaming

Notte di Champions League per le milanesi. Sherriff-Inter e Milan-Porto. I nerazzurri cercano il sorpasso nel girone contro la squadra moldava, i rossoneri vogliono la vittoria per rimettersi in corsa in ottica secondo posto (se il Liverpool battesse o almeno pareggiasse contro l'Atletico Madrid). Tutte le news per vedere in tv e streaming Milan e Inter. E le probabili formazioni.

Milan-Porto su Amazon Prime Video

Milan-Porto su Amazon Prime Video (smart tv e in streaming). Telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini (Alessia Tarquinio e Fernando Siani a bordo campo). Milan-Porto sarà raccontato in diretta su Radio Rai1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis e il commento tecnico di Fulvio Collovati.

Sheriff-Inter tv

Sheriff-Inter in tv sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) con telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Beppe Bergomi, (bordocampo Andrea Paventi, Diretta Gol by Maurizio Compagnoni).

Sheriff-Inter streaming

Sheriff-Inter in diretta streaming su Mediaset Infinity+ con Riccardo Trevisani telecronista e Roberto Cravero a fare il commento tecnico. In streaming anche su SkyGo (abbonati Sky) e Now. Sheriff-Inter sarà raccontata da Radio Rai1 in diretta con la cronaca di Manuel Codignoni e il commento tecnico di Beppe Dossena.

Milan-Porto formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.

Sheriff-Inter formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko