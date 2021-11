Milan-Porto tv e streaming: Amazon o Sky? Infinity o Canale 5? Dove vederla

Milan-Porto tv e streaming: dove vederla? Amazon o Sky? Infinity o Canale 5?

Milan-Porto segna l'ultima chiamata in Champions League per i rossoneri: battere i lusitani (con cui è arrivata la sconfitta per 1-0 al Dragao nel match d'andata del girone) per continuare a inseguire il sogno del secondo posto sperando che il Liverpool batta o almeno non perde contro l'Atletico Madrid. Stefano Pioli pensa a Giroud titolare (turnover con Ibrahimovic anche in vista del derby con l'Inter) supportato Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Milan-Porto dove vederla? Guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni del match in programma a San Siro mercoledì 3 novembre alle 18,45).

Milan-Porto su Amazon Prime Video

Milan-Porto sarà trasmesso su Amazon Prime Video visibile sulle smart tv e in streaming. La telecronaca della sfida di Champions sarà di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini (Alessia Tarquinio e Fernando Siani a bordo campo). Niente diretta del match dunque su Sky Sport, Canale 5, Mediaset Infinity, SkyGo e Now. Va ricordato poi che l’app di Amazon Prime Video è presente su Sky Q.

Milan-Porto in radio

Milan-Porto sarà raccontato in diretta su Radio Rai1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis e il commento tecnico di Fulvio Collovati.

Milan-Porto formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.